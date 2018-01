Politano al Napoli? / Calciomercato news, il Sassuolo ha già trovato l'erede: arriva Verde dal Verona?

Politano al Napoli? Calciomercato news: il Sassuolo sta per cedere di fronte alla corte degli azzurri anche perché il calciatore vuole partire. Chiesto in cambio il prestito di Ounas.

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 22.51 Matteo Fantozzi

Politano al Napoli? Calciomercato news - La Presse

Matteo Politano al Napoli sembra essere più di un'indiscrezione di calciomercato, l'affare si è improvvisamente riacceso e il calciatore sembra pronto a vestire la maglia azzurra. Il Sassuolo sembra essere già sulle tracce del suo sostituto come riporta TuttoMercatoWeb. Pare infatti che sia finito nel mirino Daniele Verde dell'Hellas Verona. Il calciatore classe 1996 dell'Hellas Verona sembra essere il profilo giusto per non far perdere alla squadra di Beppe Iachini un calciatore dotato di grande rapidità sulal corsia esterna. Daniele Verde è cresciuto nella Primavera della Roma e ha dimostrato già al Frosinone di essere pronto al salto di qualità. In questa stagione poi con gli scaligeri ha fatto il definitivo salto di qualità. Staremo a vedere se il club veneto lo lascerà partire col Sassuolo che sembra davvero molto interessato anche perché ha bisogno di sostituire proprio Matteo Politano. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHIESTO OUNAS AGLI AZZURRI

Secondo Sky Sport i contatti tra Napoli e Sassuolo per Matteo Politano sarebbero molto ben avviati. Pare infatti che i neroverdi si siano quasi convinti alla possibilità di cedere l'esterno d'attacco cresciuto nella Primavera della Roma. I neroverdi nella trattativa avrebbero chiesto il prestito di Ounas come contropartita oltre a una cifra di 20/25 milioni di euro. Il Napoli sembra ben disposto a lasciar partire in prestito il giovane talentino arrivato in estate dal Bordeaux e che ha trovato pochissimo spazio fino a questo momento. Ounas si è confermato giocatore dotato di grande tecnica e qualità, sarebbe il sostituto ideale per Matteo Politano e troverebbe alla corte di Beppe Iachini quella continuità che gli permetterebbe di tornare al Napoli da protagonista. Matteo Politano viene considerato più pronto e inoltre dopo Simone Verdi era il secondo nome fatto da Maurizio Sarri.

IL SASSUOLO STA PER CEDERE

Il Sassuolo sta per cedere alla corte del Napoli per Matteo Politano e alla fine potrebbe anche decidere di cederlo nella sessione di calciomercato di gennaio. L'esterno d'attacco neroverde sembra prossimo a lasciare l'Emilia Romagna perché su di lui c'è il forte pressing del Napoli. Matteo Politano infatti sembra spingere per lasciare il Sassuolo e non vede l'ora di giocarsi le sue chance al Napoli. Il giornalista Simone Giovanelli di SassuoloCalcioNews ha parlato a Radio Punto Zero sottolineando: "Il Napoli sta trattando con Matteo Politano e non con il Sassuolo. Il procuratore del calciatore sta facendo pressing per il trasferimento al Napoli e propone Gianluca Caprari come alternativa visto che anche questo è un suo assistito. Ad oggi non credo che il Sassuolo voglia cederlo perché vuole salvarsi. Politano è un giocatore molto forte e punta su di lui". Sicuramente con lui il Napoli farebbe un colpo di calciomercato importante.

