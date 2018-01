Pastore all’Inter?/ Calciomercato news, il Flaco dice si a Milano ma non vuole rompere con il Psg

Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di calciomercato ma il divorzio con il Psg appare davvero difficile.

25 gennaio 2018 Michela Colombo

Javier Pastore (LaPresse)

Il sogno di calciomercato in casa Inter si chiama Javier Pastore: il centrale del Paris Saint Germain è adorato in casa nerazzurra e gli sforzi della dirigenza milanese per portare il Flaco nel capoluogo lombardo di certo non sono mancati anche in questa finestra invernale di contrattazione. Eppure l’approdo dell’argentino in maglia nerazzurra potrebbe anche rimanere un sogno. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato infatti lo stesso Pastore avrebbe detto di si alla probabile destinazione Milanese per tanti motivi. L’argentino capisce il prestigio del club e ne apprezza la dirigenza oltre ad avere la consapevolezza che con Spalletti ha maggiore chance di mettersi in mostra anche in ottica mondiali 2018. Affare già fatto quindi? Niente affatto: il Psg difficilmente si allontanerà dal Flaco, benchè non lo riesca a utilizzare pieno regime. A guastare i piani dell’Inter poi l’elevato ingaggio del stesso argentino: 7 milioni di euro a stagione. Una cifra davvero proibitiva al momento per la dirigenza Suning.

DIFFICILE DIVORZIO CON PARIGI

Nonostante quindi i tanti buoni motivi che potrebbero spingere lo stesso Javier Pastore a vestire la maglia dell’Inter in questa finestra di calciomercato, è assai probabile che alla fine l’affare non si faccia. Dall’altra parte delle Alpi infatti c’è proprio il club parigino che non ha più tanta intenzione di lasciar andare via l’argentino, benchè sia consapevole di doverlo vendere. Il Psg non riesce a sfruttare adeguatamente il suo talento ed è giusto che il Flaco vada per altri lidi. Dall’altra parte Nasser Al Khelafi, patron del club francese è innamorato di Pastore e sa bene che la piazza ama il giocatore e l’argentino la piazza. Rompere questo rapporto sarebbe oltre modo doloroso, anche per lo stesso Pastore: il divorzio se si dovrà fare quindi necessita cifre elevatissime, che chiaramente non rientrano nel budget dell’inter.

