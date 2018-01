Calciomercato Inter/ News, nuovo contatto col Liverpool per Sturridge (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Liverpool per Daniel Sturridge, prima però deve partire Eder.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Daniel Sturridge - La Presse

L'Inter e il Liverpool sembrano aver avuto un altro contatto per Daniel Sturridge, lo ribadisce FcInterNews. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con i Reds per il prestito oneroso con diritto di riscatto dell'attaccante inglese. C'è però un ostacolo che rende al momento impossibile l'affare e cioè l'Inter per acquistare Sturridge ha bisogno di cedere prima un altro attaccante. Il nome del principale indiziato rimane quello di Eder nel mirino del Crystal Palace ormai da diverso tempo. Il club inglese infatti sembra pronto a mettere a segno il colpo, ma ha offerto al momento solo un prestito mentre i nerazzurrri vorrebbero cedere a titolo definitivo l'ex calciatore della Sampdoria. Se dovesse saltare il passaggio di Eder in Premier League allora non arriverà nemmeno Daniel Sturridge in Italia. Situazione collegata che è stata comunicata anche al Liverpool, costretto a guardarsi intorno per la cessione del calciatore se l'Inter non si decidesse a dare un'accelerata alla trattativa.

IL CROTONE MOLLA PINAMONTI

Il Crotone da diverso tempo insegue Andrea Pinamonti dell'Inter. Il bomber della Primavera di Stefano Vecchi si è spesso allenato con la prima squadra allenata da Luciano Spalletti anche perché al momento è l'unica punta di peso in grado di fare da alternativa a Mauro Icardi viste le caratteristiche diverse di Eder. Il direttore sportivo dei pitagorici Beppe Ursino ha parlato ai microfoni di SportItalia, sottolineando: "L'operazione Pinamonti è secondo me molto difficile. L'Inter non cede il ragazzo. Penso che prendendo un centrocampista giovane in entrata abbiamo finito il calciomercato". Proprio per quest'ultimo obiettivo rimane nel mirino Zanellato che gioca sull'altra sponda del Naviglio col Milan. Il Crotone potrebbe tornare su Pinamonti nel caso dovesse arrivare in nerazzurro Daniel Sturridge dal Liverpool, operazione legata alla cessione dello stesso Eder al Crystal Palace.

