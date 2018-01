Calciomercato Juventus/ News, doppio colpo a centrocampo: ecco Emre Can e Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo per l'estate, arrivano Emre Can dal Liverpool e Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

La Juventus l'estate prossima ricostruirà nuovamente il centrocampo con diversi calciatori pronti a partire e alcuni ad arrivare. Il calciomercato sarà aperto sicuramente dal colpo Emre Can che dovrebbe arrivare a parametro zero dal Liverpool. Secondo Premium Sport però pare vicino alla definizione l'acquisto di Lorenzo Pellegrini dalla Roma, che sarà acquistato pagando la clausola rescissoria di 25 milioni di euro ripercorrendo quindi quanto fatto nell'estate del 2016 da Miralem Pjanic. I bianconeri devono lavorare per rinforzare un reparto dove ci potrebbero essere anche delle eccellenti partenze. Escluso che venga venduto Pjanic nonostante la corte sfrenata del Real Madrid, potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura a Torino di Claudio Marchisio. Stefano Sturaro potrebbe partire per trovare più spazio, mentre non è da escludere che Sami Khedira possa decidere di volare in Mls League come sottolineato da diverse fonti ormai da tempo.

ASAMOAH PARTE SUBITO?

Kwadwo Asamoah è un nome che sta scaldando il calciomercato in questa chiusura della sessione di riparazione. Il terzino ghanese sembrava destinato all'addio alla fine della stagione quando scadrà il suo contratto con la Juventus. Asamoah sembrava poi pronto a riavvicinarsi alla squadra bianconera, pronto a rinnovare magari per altre due stagioni il suo accordo. Secondo quanto riportato da SportMediaset però pare che nelle ultime ore sia cambiata la situazione nuovamente con l'ex Udinese che non dovrebbe rimanere a Torino, anzi spunta l'ipotesi anche che possa partire già a gennaio. Sul calciatore si sono fiondate Inter e Roma, ma il problema rimane quella del sostituto. La Juventus a sinistra è coperta da Alex Sandro, ma proprio Asamoah è la sua prima alternativa. E' vero che Mattia De Sciglio può giocare pure sulla corsia mancina, ma la sua condizione fisica l'ha portato a fermarsi diverse volte lungo questa prima parte di stagione. Difficile che i bianconeri quindi possano accettare di lasciar partire Asamoah considerato per giunta importante da Massimiliano Allegri.

