Calciomercato Milan/ News, nel mirino il talento del Cittadella Varnier (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino è finito il centrale di 19 anni del Cittadella Marco Venier che piace anche a molti altri.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, ds Massimiliano Mirabelli - La Presse

Il Milan guarda anche al futuro per quanto riguarda il calciomercato. Sono diversi i calciatori messi sotto la lente di ingrandimento dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Secondo Calciomercato.com tra loro ci sarebbe anche Marco Varnier difensore di diciannove anni che gioca nel Cittadella. Su di lui oltre al Milan ci sarebbero anche Atalanta, Inter e Sassuolo. Ovviamente il club veneto spera che il calciatore possa continuare a far bene per scatenare l'estate prossima una vera e propria asta di calciomercato. Marco Varnier in questa stagione ha collezionato già sedici presenze nel campionato cadetto, mettendo a segno anche una rete e confezionando due assist. Giocatore dotato di un fisico importante, 186 centimetri d'altezza, è dotato anche di grande qualità e può giocare in una difesa a quattro sia da centrale destro che sinistro. Sarà interessante vedere chi riuscirà a spuntarla per arrivare al giovane calciatore.

BRANDT NON SI MUOVE DAL BAYER LEVERKUSEN

Tra i calciatori che sono stati messi al centro del calciomercato estivo del Milan c'è anche Julian Brandt del Bayer Leverkusen. Il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha mandato diverse volte alcuni suoi osservatori a monitorare il centrocampista offensivo che milita nella squadra tedesca e che ha un contratto in scadenza nell'estate del 2019. Proprio quest'ultimo fattore rendeva possibile la sua cessione nella prossima sessione di calciomercato col Bayer Leverkusen non intenzionato a lasciarlo partire un anno dopo a parametro zero. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk però pare che il calciatore abbia firmato il rinnovo di contratto proprio con il Bayer Leverkusen nonostante all'interesse oltre che del Milan anche del Bayern Monaco e del Liverpool. La notizia deve essere ancora ufficializzata, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che per prenderlo ora servirà una cifra davvero molto importante.

© Riproduzione Riservata.