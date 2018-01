Calciomercato Napoli/ News, il Tottenham su Diawara (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Tottenham vuole il centrocampista azzurro Amadou Diawara che in Campania trova davvero poco spazio.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amadou Diawara - La Presse

Tra i giocatori del Napoli finito un po' fuori dai radar c'è Amadou Diawara. Il regista arrivato dal Bologna nell'estate 2016 ha dimostrato di essere calciatore dotato di grande carisma e tecnica. Dopo un approccio importante con lo Stadio San Paolo nella scorsa stagione qualcosa sembra essere cambiata. Il tecnico azzurro Maurizio Sarri infatti gli preferisce praticamente sempre Jorginho, impiegando Diawara con costanza solo in Champions League obiettivo secondario della squadra partenopea. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli24 pare che il Tottenham abbia messo gli occhi su Amadou Diawara pronto a tirare fuori addirittura 38 milioni di euro. Una cifra molto superiore a quella che lo stesso Napoli ha tirato fuori per prenderlo. Gli azzurri hanno infatti pagato Diawara appena quindici milioni e dopo due anni sembrano pronti quindi a rivenderlo a una cifra superiore al doppio. Se davvero le cifre fossero queste allora il Napoli potrebbe anche decidere di accettare.

BARBA: IO AL NAPOLI? TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Il Napoli sta cedendo Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca in prestito, proprio per questo potrebbe arrivare in azzurro un altro calciatore importante. Nonostante in rosa ci siano quattro centrali si fa anche il nome di Federico Barba che ora è allo Sporting Gjon e che ha giocato per Maurizio Sarri all'Empoli. Lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro in conferenza stampa come riportato da Calciomercato.com: "Io al Napoli? Può succedere davvero di tutto. Ora però sono concentrato al 100% sulla mia squadra. Non leggo molto le notizie, conosco molto bene Maurizio Sarri che è uno dei più bravi allenatori al mondo. So però anche che ha già molti difensori bravi al Napoli". Con la partenza di Maksimovic oltre ai titolari Raul Albiol e Kalidou Koulibaly ci sono in rosa il rumeno Vlad Chiriches e l'altro ex Empoli Lorenzo Tonelli. Quest'ultimo però viene totalmente ignorato da Sarri, tanto che in un anno e mezzo di Napoli ha collezionato appena tre presenze.

