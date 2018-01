Calciomercato Roma/ News, spunta a sorpresa Moussa Dembélé (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, ultime legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: i giallorossi sarebbero piombati a sorpresa su Moussa Dembélé del Celtic, attaccante classe 1996 di alto livello.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma sembra di essere piombata improvvisamente su Moussa Dembélé del Celtic. Secondo quanto riporta Premium Sport pare che il dirigente giallorosso Monchi sia sul calciatore da tempo. Pare infatti lo segua da quando questi giocava al Fulham, provando a portarlo al Siviglia senza riuscirci. Dembélé è un attaccate classe 1996 di grandissima prospettiva e viene valutato attorno ai diciotto milioni di euro. Si tratta di un calciatore rapido e dotato di grande progressione. Nella scorsa stagione ha siglato 32 reti, realizzandone addirittura cinque in Champions League. Sicuramente sarebbe un investimento importante e si pensa che la Roma possa andarlo a prendere solo nella sessione di calciomercato estiva, questo perché difficilmente in questa sessione il ragazzo sarà disposto ad affrontare un salto complicato come quello dalla Scottish Premier League alla Serie A italiana.

VIDAL GIOCA IN COPPA DEL RE, SALTA L'AFFARE?

Tra gli obiettivi della Roma per la corsia esterna di difesa rimane d'attualità il nome di Aleix Vidal del Barcellona. Il calciatore però è sceso in campo ieri sera in Coppa del Rey per giocare da titolare la partita contro l'Espanyol. Ha confezionato un assist a Suarez, giocando una grande prestazione. Proprio per questo Ernesto Valverde potrebbe cambiare idea nel cedere il calciatore che sembrava davvero molto vicino alla Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi cercano un terzino destro dopo l'infortunio grave che ha colpito Rick Karsdorp. Bruno Peres infatti non ha offerto garanzie e Alessandro Florenzi servirebbe per giocare avanti nel tridente offensivo. Molto dipenderà anche dalla volontà di Aleix Vidal che vorrebbe più spazio. Con il Barcellona infatti tra Liga e Champions League ha trovato poco spazio fino a questo momento visto che sulla destra il titolare inamovibile è Semedo.

