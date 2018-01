YOUNES AL NAPOLI / Il gioiellino è pronto: non mi spaventa la concorrenza, qui per giocare

Younes al Napoli, il gioiellino tedesco è pronto per vestire l'azzurro: non mi spaventa la concorrenza e sono venuto qui per giocare. Le visite mediche a Villa Stuart e la firma.

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Younes al Napoli - La Presse

Il Napoli ha messo a segno il colpo Amin Younes, il calciatore però prima di lasciare l'Olanda ha parlato ai microfoni di De Telegraaf, raccontando le sue emozioni. Ha spiegato: "Sono molto grato all'Ajax e credo di aver dato il massimo per loro. Sono ancora lontano dal calciatore che voglio diventare, ma ho dovuto cogliere questa occasione come feci al tempo proprio con l'Ajax. C'erano stati sondaggi del Napoli col mio agente, ma io ho sempre pensato al campo e a giocare". E' un Amin Younes che però sembra tranquillo nonostante i calciatori arrivati nelle scorse sessioni di riparazioni non abbiano trovato spazio da Alberto Grassi a Vasco Regini fino a Leonardo Pavoletti: "Non ho paura della concorrenza. Potrò trovare il mio spazio. Sono venuto per giocare. Ho ricevuto tante offerte, ma per me il Napoli è l'Ajax della Serie A per come gioca. Cerca lo spettacolo ed è un club molto caldo. Dovrò abituarmi, ma il paese sarà simile a dove sono già stato".

LE VISITE MEDICHE DI RITO A VILLA STUART

Amin Younes è un giocatore del Napoli, l'esterno d'attacco tedesco ha sostenuto le visite mediche questa mattina a Villa Stuart per poi andare a firmare il suo accordo con la squadra allenata da Maurizio Sarri. In mattinata il ragazzo ha effettuato tutti gli esami di routine per poter diventare un calciatore azzurro e ha fatto conoscenza col nostro paese anche se passando per la capitale dove di solito il Napoli decide di far svolgere le visite mediche ai suoi tesserati. Per il Napoli è un acquisto importante che permette a Maurizio Sarri di avere un'altra alternativa in attacco, che possa dare il ricambio sia a Lorenzo Insigne che a José Maria Callejon. Giocatore dotato di grande talento avrà bisogno di un periodo per abituarsi al calcio italiano, ma la sensazione è che la squadra di Aurelio De Laurentiis abbia messo a segno un colpo davvero importante soprattutto per il futuro.

© Riproduzione Riservata.