CALCIOMERCATO INTER / News, summit dirigenziale e novità su Pastore (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurra: la squadra allenata da Luciano Spalletti avanza a grandi passi verso Pastore: si chiude lunedì?

27 gennaio 2018 Redazione

Mancano pochi giorni al termine del calciomercato invernale e l'Inter prova a stringere per alcuni obiettivi importanti. Si spiega così il recentissimo summit ad Appiano Gentile tra i dirigenti nerazzurri e l'allenatore del club, Luciano Spalletti. Walter Sabatini e Piero Ausilio sono al lavoro per completare l'organico e sul tavolo ci sono un paio di nomi caldi. Quello più vicino sembra quello dell'ex Palermo, Javier Pastore. Il giocatore del PSG vuole lasciare il club francese e sembra stuzzicato dall'idea di poter indossare la casacca nerazzurra. Tuttavia manca l'accordo col club parigino, che non ha ancora dato l'ok definitivo. In alternativa l'Inter tiene in grande considerazione la pista Daniel Sturridge, anche se in questo caso sarebbe necessaria la cessione di Eder.

L'APERTURA DI PASTORE

Malgrado non ci sia ancora un accordo col PSG per Javier Pastore, l'ex Palermo ha fatto chiaramente capire di gradire la destinazione milanese, sponda nerazzurra. Il club meneghino vuole chiudere il mercato con un colpo importante e il jolly argentino rappresenta un'idea stuzzicante. Secondo quanto rivelano i colleghi di FcInterNews, la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'entourage dell'argentino sulla base di 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, che potrebbero far lievitare lo stipendio di Pastore fino a 6 milioni. Il trequartista ex Palermo, inoltre, avrebbe declinato le avances di Liverpool, Siviglia, Valencia e Atletico Madrid. Tra domenica e lunedì dovrebbe esserci un ulteriore incontro trale parti: l'Inter ha tutte le intenzioni di accelerare e di provare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Pastore strizza l'occhio ai nerazzurri, adesso l'ultima parola spetta al Paris Saint Germain.

