CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Pellegri si allontana dai bianconeri? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia prova a stringere per il baby bomber del Genoa, Pellegri.

Pellegri (lapresse)

Il Monaco prova a sorpassare la Juventus per il baby bomber del Genoa Pietro Pellegri. Secondo le ultime informazioni raccolte da Sky Sport, la società monegasca ha fatto dei passi avanti per il gioiellino dei rossoblu classe 2001. Fino a poche ora fa, il Grifone sembrava prediligere la pista juventina, ma evidentemente la proposta del Monaco risulta più allettante. Il presidente Preziosi punta ai trenta milioni per cedere Pellegri, la Juventus era arrivata a mettere sul piatto un'offerta complessiva da venticinque milioni,, bonus inclusi. Il Genoa dal canto suo, aveva tentato di inserire nell'operazione il prestito di Stefano Sturaro o di Bentancur. Doppio no da parte di Marotta, che ora dovrà decidere se rilanciare per Pietro Pellegri, dopo il deciso inserimento da parte del Monaco. Nelle prossime ore si continuerà a trattare, Genoa e Juventus si incontreranno ancora per parlare del giovane centravanti, con la consapevolezza che la pole position, mentre scriviamo, è del Monaco.

IL FUTURO DI GIANLUIGI BUFFON

Il tema Gianluigi Buffon è stato tra i principali nella conferenza stampa di Allegri in vista di Chievo Juventus. Il giornalista sportivo Filippo Bonsignore si è soffermato sui concetti espressi dal tecnico della vecchia signora in riferimento al portiere della Nazionale: "Il tema Buffon è stato al centro della conferenza. Le parole del portiere bianconero? Si tratta di riflessioni, come ha precisato lo stesso Allegri in sala stampa, di un giocatore che alla soglia dei quarant'anni sta decidendo del proprio futuro". Tanti tifosi sperano che Buffon decida di rinviare il rinvio dall'attività sportiva: "Ausipici legittimi di continuare ancora, se il fisico e la volontà lo consentiranno, come sembra. Romanticamente, i campioni senza tempo come Buffon, li si vorrebbe sempre in campo il più possibile. Detto questo, c'è anche un futuro oltre il calcio giocato per l'attuale numero 1 bianconero. Magari da dirigente, o da chissà quale altro ruolo Buffon sceglierà un giorno di ricoprire". Il possibile addio di Buffon potrebbe aprire definitivamente a Szczesny: "Non credo in una telenovela. Il futuro sarà di Szczesny, Buffon è un ragazzo troppo intelligente per essere di disturbo. Tutti i protagonisti della vicenda, società compresa, sono interlocutori ragionevoli. Non penso che ci siano i margini per situazioni potenzialmente dannose e in grado di trascinarsi nel tempo" chiude il reporter ai microfoni di Tutto Mercato Web.

