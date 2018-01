CALCIOMERCATO MILAN / News, idea Tyler Roberts per l'attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra allenata da Gennaro Gattuso potrebbe abbracciare il centravanti gallese Tyler Roberts.

Gattuso (lapresse)

Nuovo obiettivo di calciomercato per il Milan allenato da Gennaro Gattuso. Secondo quanto rivelano i media britannici, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Tyler Roberts, attaccante classe 1999 di nazionalità gallese idi proprietà del West Bromwich Albion e reduce dall'avventura al Walsall con la formula del prestito. Roberts piace a diversi club europei, in Italia oltre al Milan anche Torino e Sampdoria hanno fatto un sondaggio. Si tratta di un centravanti classico stile, forte fisicamente e dotato di una discreta tecnica. L'attaccante può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, tra cui l'esterno. Il Milan pensa che Tyler Roberts abbia un futuro importanti davanti a se e sarebbe disposto ad acquistarlo già a gennaio, magari dirottandolo in prestito a qualche altra società italiana di Serie A, per favorire un suo pronto inserimento nel nostro campionato.

Biglia da top a flop di mercato

Un articolo di calciomercato.com sottolinea l'andamento altalenante di Biglia con la maglia del Milan. L'ex centrocampista della Lazio, approdato in rossonero la scorsa estate, dopo un forte investimento da parte dei meneghini, non è riuscito a far compiere quel salto di qualità che ci si aspettava. I diciotto milioni di euro spesi non si possono infatti ritenere completamente ripagati. La società vuole che l'argentino prenda per mano i compagni, mostrando la sua notevole qualità tecnica, ma anche il suo carisma. Le prossime partite diranno molto su quello che potrebbe essere il futuro di Lucas Biglia al Milan. Contro la sua ex Lazio ha l'occasione di dimostrare ai dirigenti che l'investimento della scorsa estate non è stato un azzardo. Riuscirà a dare il giusto contributo al Milan per rilanciarlo in alta classifica? I tifosi credono in lui e sperano che possa ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa seconda parte di stagione.

