CALCIOMERCATO NAPOLI / News, Younes arriva, Giaccherini parte (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: la squadra allenata da Maurizio Sarri va a caccia di rinforzi prima della chiusura della finestra invernale.

E' un calciomercato movimentato quello in casa Napoli a pochi giorni dal gong finale. Delle ultime mosse in entrata e uscita del club azzurro, ha parlato durante il Night Show l'opinionista di TMW, Paolo Del Genio: “Politano credo che possa arrivare anche se il tempo sta scadendo. E' uscita questa voce su in inserimento della Juventus, con tante tensioni sui social, ma non credo che i bianconeri siano interessati o si siano messi di traverso". Per Del Genio, il patron De Laurentiis ha messo sul tavolo la proposta più interessante e poi lo stesso giocatore sembrerebbe prediligere la pista azzurra: "L'offerta del Napoli al Sassuolo è buonissima, la cifra è alta con anche il prestito di Ounas e credo che per Politano sia un'occasione irrinunciabile, una grande occasione che il Sassuolo non credo possa e voglia bloccare il ragazzo”.

AMIN YOUNES SCELTA CONVINTA DEL NAPOLI

Il Napoli è pronto ad accogliere Amin Younes per la difesa. Durante la trasmissione "Si Gonfia La Rete", il giornalista di Premium Sport, Edoardo Grassi, grande esperto del campionato tedesco, ha descritto nei dettaglie le caratteristiche del giocatore: "Parliamo di un acquisto funzionale al progetto tecnico per due motivi. Younes ha quella taglia fisica perfetta per il gioco che fa il Napoli, non è però leggero fisicamente. Ama l'uno contro uno, è veloce, punta l'avversario e gioca prevalentemente a sinistra. Potrebbe essere la riserva di Insigne". Sul possibile impiego tattico nello schieramento di Maurizio Sarri: "Negli ultimi anni ha sempre giocato in un 4-3-3. Vedremo se Sarri intenderà impiegarlo e come sceglierà di farlo. L'unica contro indicazione è legata ad un problemino al ginocchio. Può dare il contributo a partita in corso, l'ha fatto anche in Confederations Cup scoprendo la nazionale dalla porta di servizio, dopo aver fatto tutta la trafila dall'under 15 in poi. Mondiale? Purtroppo nel suo ruolo c'è tantissima concorrenza"

