CALCIOMERCATO ROMA / News, Allison sicurezza, Dzeko resta? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra allenata da Di Francesco si gode Allison e prova a trattenere Edin Dzeko. Il bosniaco resta?

Dzeko (lapresse)

Il preparatore dei portieri della Roma, Marco Savorani, ha commentato all'AS Roma Match Program il rendimento di Allison. L'estremo difensore dei giallorossi è uno dei giocatori più importanti del club, non è infatti un caso che abbia attirato l'attenzione di grandi società europee sul calciomercato: "Non a caso è il portiere titolare della nazionale brasiliana, è un pezzo da novanta" ha dichiarato Savorani. “In questo momento lui riesce a rendere tutto semplice. È un portiere che legge il gioco, è molto freddo e comincia ad avere una tecnica di base importante. In questo anno e mezzo di lavoro ha potuto affinare molto la sua tecnica di lavoro, dal punto di vista tecnico. Fermo restando che il suo talento è naturale, non si può migliorare il talento o lo hai o non lo hai”. Ciò che ha impressionato maggiormente Marco Savorani, sono i progressi evidenti che Allison ha maturato nel giro di pochi mesi. Il riferimento è alle uscite basse: ""Forse l’aspetto su cui sta lavorando di più. Nella scuola brasiliana sono aspetti che non vengono affrontati molto, non li aveva mai allenati in una determinata maniera. È un campione con la C maiuscola". E conclude: “Ha migliorato il senso di piazzamento, la posizione di attesa, la postura del corpo”.

DZEKO RESTA A ROMA?

Il futuro di Edin Dzeko si scrive in questi ultimi giorni di calciomercato. L'attaccante della Roma è dato in partenza dai principali portali di informazione sportiva, ma nelle ultime ore la sua permanenza nella capitale sembra aver preso quota. E' quello che in fin dei conti si augura Roberto Scarnecchia, ex centrocampista dei giallorossi, che ha parlato di Dzeko e di mercato a Centro Suono Sport: “Vorrei trovare un po’ di equilibrio, non è possibile che in una partita siamo dei fenomeni e in un’altra siamo delle schiappe, non lo accetto. Certo poi un pensiero si può modificare ma non stravolgere e voi lo state stravolgendo. Dzeko? Rimane a Roma, forse parte Emerson se si raggiungono le condizioni adeguate per lasciarlo partire“

