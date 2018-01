Pastore all’Inter? / Calciomercato news, le cifre dell’offerta nerazzurra, c’è ottimismo

Pastore all'Inter? I tifosi sognano il colpo di calciomercato nerazzurro e filtra ottimismo. Ecco tutte le cifre messe sul tavolo del Psg dalla dirigenza milanese.

28 gennaio 2018 Michela Colombo

Javier Pastore (LaPresse)

Filtra ottimismo per il sogno di calciomercato invernale in casa Inter che si chiama Javier Pastore: il tempo però è tiranno e ormai mancano davvero pochi giorni prima che la finestra di mercato si chiuda. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla prefazione di Premium sport però c’è ancora margine per una felice conclusione dell’affare. Le cifre messe sul tavolo dalla dirigenza dell’Inter dopo tutto sono di sicuro interesse, contando anche l’apprezzamento dello stesso giocatore del Psg per la destinazione milanese. Pare infatti che i nerazzurri vogliamo provare a proporre ai colleghi parigini l’ipotesi del prestito oneroso sui 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15-16 milioni di euro, legato però al numero di presenze e al raggiungimento dell’obbiettivo Champions League da parte del club di Spalletti. Si attiene ora la risposta del Paris Saint Germain.

SPALLETTI INTANTO PENSA AL CAMPO

Dopo il pareggio rimediato contro la Spal, non è proprio il calciomercato il primo pensiero del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti e neppure Javier Pastore, benchè il nome faccia già sognare tutti i fan nerazzurri. Al termine del match al Mazza, valido nella 22^ giornata della Serie A, infatti il tecnico dell’Inter ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Pastore sarà il nome dal quale si riparte? E’ un discorso di nomi che dovete fare voi. Io penso alla squadra, a quelli che ho, sono quelli che ci hanno portano fino a qui e ci devono portare fino in fondo non il giocatore che fa titolo o notizia. Bisogna fare il lavoro sporco, sporcarsi le mani ogni giorno e tutti lo devono fare. Quello fa la differenza su come ti comporti e di come sei. I risultati saranno sempre in base a come sei fatto“. Insomma il tecnico non si illude pur avendo già espresso parecchio apprezzamento per il profilo del giocatore del Psg.

© Riproduzione Riservata.