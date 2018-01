Politano al Napoli? / Calciomercato news, il giocatore vuole solo gli azzurri, ma la Juve rimane a guardare

Politano al Napoli? L'esterno neroverde sempre nel mirino degli azzurri per questa finestra di gennaio: l'ala ha detto si alla destinazione ma la Juve rimane a guardare da vicino.

28 gennaio 2018 Michela Colombo

Matteo Politano (LaPresse)

Continua a tenere banco anche a pochi giorni alla chiusura del calciomercato di gennaio il possibile arrivo di Matteo Politano al Napoli. Che il club campano sia alle tracce dell’esterno del Sassuolo non è certo una novità visto che proprio l’ala romana era diventata presto il nome numero 1 per De Laurentiis per il dopo caso Verdi. Lo stesso Politano poi non ha mai nascosto la sua volontà di accettare la destinazione: non può certo sorprenderci che ieri Carnevali abbia dichiarato che lo stesso giocatore è andato a colloquio con la dirigenza del Sassuolo per discutere della sua cessione in tale finestra di calciomercato. Le parole del dg neroverde in questo senso sono state sufficientemente chiare: “per il momento la nostra volontà è che rimanga con noi. Piccola apertura? Abbiamo ascoltato la volontà del giocatore, vuole andare a Napoli. Qualsiasi cosa faremo dovremo pensare al bene della società”. Il Napoli e i suoi tifosi quindi ci sperano che la dirigenza azzurra possa chiudere in fretta questo affare di calciomercato, anche se ormai il tempo sta per scadere.

LA JUVENTUS STA GUARDARE

Con il caso Cuadrado ancora sul tavolo (il giocatore potrebbe doversi sottoporre a intervento chirurgico che lo terrebbe out per tanto tempo) in casa Juventus si è subito guardata Matteo Politano, facendolo diventare un vero e proprio caso di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pare che la dirigenza della Vecchia Signora abbia solo effettuato un sondaggio preliminare sul giocatore neroverde, anche se essendo ormai agli sgoccioli della finestra invernale del mercato ci possiamo davvero attendere di tutto da parte della Juventus. Mentre però l’esterno emiliano dichiarava la sua volontà di andare a Napoli, la Juventus ha messo sul piatto una bella offerta: 25 milioni di euro più bonus. Cifre certo che spingono la dirigenza del Sassuolo come pure lo stesso giocatore a qualche riflessione in più: rimane però improbabile che l’ala possa trasferirsi a Torino prima dell’estate. Staremo a vedere.

