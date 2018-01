Calciomercato Inter/ News, Pastore entro domani o tutto sarà rinviato a giugno (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime news legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri proveranno a chiudere Javier Pastore entro domani, altrimenti sarà tutto rinviato a giugno prossimo.

29 gennaio 2018

Calciomercato Inter, Javier Pastore - La Presse

L'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio proverà ancora a prendere Javier Pastore, ma secondo quanto riportato da FcInterNews pare che i nerazzurri abbiano deciso di porre come limite la giornata di domani. Se non verrà concluso l'affare però non sfumerà perché si è già pensato di rinviarlo per giugno prossimo. Il Paris Saint German continua a chiedere una cifra tra 20 e 25 milioni di euro per cederlo subito, situazione che l'Inter non si può permettere per motivi legati al fairplay finanziario. Dall'altra parte l'offerta di prestito con diritto di riscatto proposta dai nerazzurri non soddisfa il Paris Saint German. L'accordo tra il calciatore e il club meneghino già c'è e la sensazione è che tutto non dovrebbe sfumare. L'Inter infatti potrebbe decidere di rimandare tutto a giugno quando sarà possibile fare un investimento importante. Javier Pastore dal canto suo potrebbe rimanere ancora sei mesi in Francia per poi fare ritorno in Italia dove è esploso con la maglia del Palermo.

NO ALLA SAMPDORIA PER BROZOVIC

Marcelo Brozovic è partito titolare ieri nella gara tra Inter e Spal, Luciano Spalletti ha deciso di schierarlo dietro le punte come trequartista centrale nel suo 4-2-3-1. Il croato ha però deluso ancora una volta, senza riuscire a dare il suo contributo e risultando piuttosto anonimo. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare che la Sampdoria abbia fatto un tentativo per portarlo a Genova in questa sessione di calciomercato. I blucerchiati hanno chiesto informazioni per un prestito secco, ma l'Inter lascerebbe partire Marcelo Brozovic solo a titolo definitivo. Questo perché di fronte a una cifra incassata potrebbero avere la possibilità di essere svincolati dal fairplay finanziario e poter andare ad acquistare Javier Pastore. L'avventura di Marcelo Brozovic all'Inter, nonostante la maglia da titolare di ieri, sembra essere davvero giunta ai titoli di coda staremo a vedere se la parola fine però sarà messa ora o a giugno.

