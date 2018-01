Calciomercato Juventus/ News, spunta l'idea Ferreira-Carrasco per l'attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: spunta a sorpresa il nome di Yannick Ferreira-Carrasco in uscita dall'Atletico Madrid, sostituirà Juan Cuadrado?

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Ferreira Carrasco - La Presse

La situazione legata a Juan Cuadrado preoccupa la Juventus e non poco. Il colombiano infatti soffre di pubalgia e rischia di dover essere operato per ridurre questo problema. Unito al fatto che è stato ceduto anche Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04. Secondo Sky Sport i bianconeri si sarebbero buttati su Yannick Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid che però viene valutato attorno ai sessanta milioni di euro. I bianconeri superano nella corsa all'esterno d'attacco belga la Roma che aveva preso informazioni in vista della possibile cessione di Edin Dzeko al Chelsea. Ferreira Carrasco aveva fatto davvero molto bene con la maglia del Monaco, dove era approdato quando aveva appena diciassette anni. Il ragazzo è stato acquistato dai Colchoneros di Diego Pablo Simeone nell'estate del 2015 per 15 milioni di euro. I bianconeri potrebbero provare la strada del prestito con diritto di riscatto obbligatorio.

NO DELLO UNITED PER DARMIAN

La Juventus vuole sistemare la situazione sulle corsie in difesa e già per questa sessione di calciomercato avrebbe provato l'approccio col Manchester United per arrivare a Matteo Darmian. Secondo quanto riportato dal Sunday Express però pare che il club inglese allenato da José Mourinho abbia respinto la richiesta al mittente, alzando una barriera sul terzino della nazionale azzurra. I bianconeri se la devono vedere con diverse situazioni complicate. Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner sono in scadenza di contratto e non dovrebbero rinnovare il loro accordo per la prossima stagione. Alex Sandro viene dato in partenza, mentre Mattia De Sciglio ha avuto diversi problemi fisici importanti. A destra poi si possono adattare anche Andrea Barzagli, Stefano Sturaro e Benedikt Howedes. Qualcosa la Juventus dovrà fare nella prossima sessione di calciomercato e di certo Matteo Darmian rappresenta una possibilità che verrà analizzata ancora in futuro.

