Calciomercato Milan/ News, rischio cessione al ribasso per Romagnoli (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: c'è il grande rischio di dover cedere al ribasso il difensore centrale Alessio Romagnoli.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Il Milan potrebbe essere costretto a cedere al ribasso il cartellino di Alessio Romagnoli nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la cessione del difensore centrale non sarebbe in preventivo, ma nel caso si dovesse lasciar partire il calciatore, che è seguito da diversi club, al bilancio il prezzo dovrebbe essere attorno ai 12.6 milioni di euro. va ricordato che un paio di estati fa i giallorossi avevano ceduto ai rossoneri il cartellino di Alessio Romagnoli per una cifra davvero molto vicina ai venticinque milioni di euro. Per il centrale c'è insistenza da parte del Chelsea e della Juventus. I blues potrebbero però decidere di mollare la presa con l'ormai sicuro addio di Antonio Conte alla fine della stagione. Il tecnico salentino stravede per Romagnoli ed era infatti lui a volerlo portare in Inghilterra. La Juventus ha provato l'estate scorsa a inserire il cartellino di Romagnoli nell'affare che ha portato Leonardo Bonucci a Milano, non trovando però riscontri positivi dai rossoneri. I bianconeri però potrebbero insistere in vista della prossima stagione per trovare un degno alterego mancino a Giorgio Chiellini.

GATTUSO DIFENDE ANDRÈ SILVA

Il nome di André Silva continua a circolare nei corridoi del calciomercato con diverse squadre inglesi che sarebbero interessate a mettere a segno il colpo. Dal canto suo il Milan però è consapevole di aver fatto un investimento importante e che non può privarsi del calciatore così con leggerezza. Ieri contro la Lazio il portoghese è entrato in campo nella ripresa senza riuscire a trovare una buona prestazione. Il tecnico Gennaro Ivan Gattuso ha deciso così alla fine della partita di difendere il calciatore ex Porto sottolineando: "In quel momento della partita poteva entrare in campo anche Marco Van Basten e non sarebbe cambiato niente. Avrebbe fatto fatica anche lui con noi chiusi nella nostra metà campo. Ho visto un giocatore che rincorreva gli avversari e che ci ha messo voglia e passione. Lasciatelo stare, sono molto contento di lui ed è un ragazzo giovane. Ha grandissime qualità e sono convinto che le tirerà fuori".

