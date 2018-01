Calciomercato Napoli/ News, il Manchester United piomba su Jorginho (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Manchester United di Mourinho spaventa i tifosi azzurri piombando sul regista italobrasiliano Jorginho.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Jorginho - La Presse

I tifosi del Napoli continuano a gioire per un cammino incredibile in campionato, ma sono stati svegliati da una notizia di calciomercato che potrebbe togliere un po' il sorriso dalla bocca. Pare infatti che il Manchester United di José Mourinho sia piombato su Jorginho. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News pare addirittura che gli agenti del centrocampista italo-brasiliano abbiano incontrato la dirigenza dei Red Devils. Il tecnico portoghese ex Inter avrebbe indicato il nome del metronomo ex Hellas Verona come perfetto sostituto del partente Marouane Fellaini. Il precedente legato a Paul Pogba evidenzia come il club inglese sia in grado di convincere chiunque nel momento in cui si mette in testa di fare qualcosa. Staremo a vedere cosa deciderà anche il calciatore che potrebbe anche preferire di rimane in azzurro dove si trova molto bene a dispetto dei soldi che potrebbe guadagnare in Inghilterra.

LA SAMPDORIA PIOMBA SU GIACCHERINI

Continua a circolare il nome di Emanuele Giaccherini sul calciomercato in uscita del Napoli. L'ala d'attacco della squadra azzurra infatti lascerà la Campania dopo l'arrivo di Amin Younes che chiude ulteriormente il già pochissimo spazio a disposizione. Secondo quanto raccontato dall'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini pare che la Sampdoria abbia superato il Chievo Verona nella corsa all'ex centrocampista della Juventus. Si era parlato a lungo del possibile passaggio di Giaccherini ai clivensi con l'agente del ragazzo che aveva sottolineato come il calciatore fosse stato cercato insistentemente dalla squadra allenata da Rolando Maran. Sarà importante capire quale sarà la volontà del calciatore che vuole lasciare Napoli, ma non vuole veder diminuire il suo ingaggio. Il Napoli potrebbe decidere anche di cedere il calciatore pagando parte del suo onorario.

