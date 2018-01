Calciomercato Roma/ News, voci contrastanti sul passaggio di Dzeko al Chelsea (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: sono contrastanti le voci che parlano del passaggio di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea di Conte.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Continuano le voci legate al possibile passaggio di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko dalla Roma al Chelsea in questi ultimi giorni di calciomercato. I fari però sono tutti puntati sull'attaccante bosniaco che continua a giocare regolarmente come se l'idea di un'imminente cessione non sia contemplata. Nella serata sono arrivate però diverse voci di calciomercato un po' contrastanti tra di loro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo portale pare che sia tornata importante la possibilità di vedere Batshuayi inserito nella trattativa di calciomercato. Il The Indipendent ha invece sottolineato come la trattativa Edin Dzeko al Chelsea sia del tutto tramontata con i blues che si sarebbero fermati di fronte alle richieste esose della Roma. I giallorossi sembrano chiedere attorno ai 40 milioni di euro, cifra troppo alta per il club inglese.

MONCHI: PARLO TUTTI I GIORNI CON DI FRANCESCO

E' una Roma scossa quella che esce dal posticipo dell'ultima giornata di Serie A. Il ko contro la Sampdoria lancia l'ennesimo campanello d'allarme, con i giallorossi che devono gestire la possibile cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea. Prima della gara ha parlato il direttore spagnolo Monchi che ha fatto un punto della situazione, rivelando anche i suoi piani: "Le trattative di calciomercato sono normali quando una sessione è aperta. Parlo sempre con Eusebio Di Francesco ogni giorno. E' normale che a fine calciomercato siamo tutti un po' alterati, nervosi. Noi siamo molto contenti con il metodo di lavoro del nostro tecnico". Di sicuro la situazione è ingarbugliata e l'ambiente è scontento, ma il direttore sportivo spagnolo ha dimostrato di saper gestire anche situazioni complicate. Staremo a vedere cosa deciderà di fare da qui alla chiusura ufficiale della sessione.

