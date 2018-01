DZEKO ED EMERSON VIA DALLA ROMA? / Calciomercato, sfuma il bosniaco al Chelsea, mentre il terzino...

Dzeko ed Emerson via dalla Roma? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Dzeko ed Emerson via dalla Roma? Calciomercato - La Presse

Se l'affare che doveva portare Edin Dzeko via da Roma sembra essere saltato sull'asse che porta da Londra al Grande Raccordo Anulare c'è ancora in piedi un'altra trattativa di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che Emerson Palmieri potrebbe andare a giocare con la maglia del Chelsea. I blues infatti hanno virato su Olivier Giroud per l'attacco, ma non stanno ancora lavorando a nessuna altra pista per la corsia sinistra dove al momento c'è comunque anche Marcos Alonso. Staremo a vedere se i giallorossi decideranno di far partire il calciatore brasiliano che a differenza di Edin Dzeko è stato risparmiato nelle ultime partite e che quindi è probabile pensare di vedere il brasiliano salutare in questi ultimi giorni di calciomercato. Sarebbe molto pesante perdere un calciatore così importante.

SALTA DEFINITIVAMENTE IL PASSAGGIO DEL BOSNIACO AL CHELSEA?

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Edin Dzeko al Chelsea. L'attaccante bosniaco doveva andare via da Roma anche se a malincuore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, pare infatti che l'affare si sia decisamente complicato. I blues allenati da Antonio Conte non riescono a trovare l'accordo con l'agente di Edin Dzeko che ha fatto delle richieste eccessive. E' per questo che nella giornata di oggi è iniziato a circolare il nome di Oliveir Giroud, attaccante che nell'Arsenal non trova sempre spazio e che sarebbe l'alternativa ad Edin Dzeko. Sappiamo molto bene che Antonio Conte sul calciomercato è esigente e potrebbe non gradire un cambio di rotta rispetto a quelli che erano i piani. Sicuramente però ci porteremo dietro questa situazione di Dzeko al Chelsea fino alla chiusura della sessione di calciomercato.

