JUVENTUS, MAROTTA SU EMRE CAN/ Calciomercato, "contatti avviati, ma la trattativa..."

L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Rmc Sport, sottolineando come l'acquisto di Emre Can possa essere sicuramente un colpo interessante. Il dirigente ha sottolineato: "Emre Can va in scadenza di contratto nel giugno del 2018 per cui era scontato che una società come la nostra puntasse gli occhi e la sua attenzione su di lui. Abbiamo avviato i primi contatti con l'entourage del ragazzo, questo non vuol dire centrare l'obiettivo di calciomercato. Non sarà facile perché lo stesso Liverpool proverà a rinnovargli il contratto, senza dimenticare che altri club blasonati sono su di lui. Il nostro tentativo sarà fatto con ogni sforzo possibile". Molto dipenderà dalla volontà di Emre Can, anche se c'è la sensazione che la Juventus per il calciatore del Liverpool abbia fatto molto più di un timido sondaggio.

L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha messo a segno diversi colpi di calciomercato a parametro zero da quando è arrivato in bianconero. Il primo grandissimo colpo è sicuramente Andrea Pirlo che lascia il Milan a parametro zero nell'estate del 2011 per vincere con la Juventus quattro scudetti di fila e chiudere nella finale di Champions persa contro il Barcellona. L'anno successivo arrivano due giocatori importanti a gratis e se Lucio sarà ceduto subito visto che non convincerà Conte invece Paul Pogba diventerà un affare incredibile, rivenduto dopo tre stagioni allo stesso Manchester United per una cifra molto vicina ai cento milioni di euro. Altro colpo da novanta è l'acquisto di Fernando Llorente che in bianconero vivrà le stagioni migliori della sua carriera, formando con Carlitos Tevez una splendida coppia d'attacco. Non solo loro perché a Torino in questi anni a titolo gratuito sono arrivati anche Kingsley Coman, Sami Khedira e Dani Alves. Emre Can sarà il prossimo?

