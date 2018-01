Calciomercato Inter/ News, Spalletti: in sede per nascondere i cartellini dei calciatori (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Luciano Spalletti ha sempre fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni che non sono mai banali e spesso svelano anche qualcosa di interessante sul futuro dei club che allena. ieri il tecnico toscano è stato colto fuori dalla sede dell'Inter e ha ribadito il concetto più importante e cioè che non vuole perdere i calciatori che a disposizione, piuttosto che puntare qualcuno sul calciomercato. Alla domanda di SportItalia se preferisse Javier Pastore o Ramires il tecnico ha sottolineato: "Il mio unico pensiero è nascondere i cartellini dei miei calciatori. Sono venuto in sede per prenderne qualcuno e per portarmeli a casa e nasconderli. Più che comprare altri calciatori vorrei tenere quelli che ho". Parole che responsabilizzano i calciatori che ora sono chiamati a una reazione dopo diverse prestazioni sottotono arrivate in seguito al sofferto pareggio strappato a Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

SERVONO VENTI MILIONI PER PASTORE

Javier Pastore si riavvicina all'Inter nel calciomercato di gennaio. El Flaco sembrava ammorbidito nella sua decisione di lasciare nella sessione di riparazione il Paris Saint German visto che Unai Emery aveva iniziato a farlo giocare con una certa continuità. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che il club transalpino abbia assolutamente bisogno di monetizzare rapidamente per evitare problemi in vista del fairplay finanziario. Per questo Pastore sarà ceduto a chi si presenterà con un assegno cash di venti milioni di euro. Una cifra molto accessibile se si considerano i parametri di questo calciomercato e anche il valore del calciatore. L'unico problema è legato alla necessità del Psg di incassare subito i soldi richiesti. Nonostante questo i nerazzurri studiano opzioni perché l'ex Palermo sarebbe perfetto per giocare al centro dei trequartisti nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

