Calciomercato Juventus/ News, Marko Pjaca allo Schalke: è fatta! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: sembra essere ormai a un passo la cessione in prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04.

03 gennaio 2018

Sembra praticamente fatta per il passaggio di Marko Pjaca allo Schalke 04 in prestito come riporta Calciomercato.com. Nella giornata di ieri c'era stato il blitz del Wolfsburg per provare a convincere il calciatore a cambiare idea. In un primo momento il croato pareva ben disposto a trattare, ma poi si è imposta la Juventus che ha sottolineato come si dovesse rispettare la parola data al club tedesco dal quale in estate era stato prelevato il centrale Benedikt Howedes. Dovrebbe essere un prestito secco senza nessun tipo di diritto di riscatto perché la Juventus tiene molto a Marko Pjaca e lo vorrebbe al cento per cento ai nastri di partenza della prossima stagione. Situazione ribadita anche da Massimiliano Allegri in conferenza stampa della vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico ha sottolineato come il calciatore andrà in prestito per trovare la condizione persa a causa di un brutto infortunio al ginocchio che però ora è stato definitivamente lasciato alle spalle.

DOPO BENTANCUR ALTRO COLPO DAL BOCA?

La Juventus potrebbe decidere di fare un altro colpo di calciomercato in collaborazione con il Boca Juniors al quale nel 2015 è stato ceduto Carlos Tevez e dal quale la scorsa estate è stato prelevato il centrocampista Rodrigo Bentancur. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che nella giornata di ieri l'agente di Cristian Pavon fosse in Italia per ritirare la documentazione che lo rende calciatore comunitario e quindi più facile da prendere da parte dei club italiani. Il ragazzo è un attaccante classe 1996 dotato di un buon passo e per il quale in patria muovono anche paragoni piuttosto ingombranti. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai venti milioni di euro. I bianconeri dovranno però fare molta attenzione perché su Pavon c'è anche l'interesse dell'Inter di Walter Sabatini che monitora sempre con grande attenzione i giovani talenti che giocano in Sudamerica.

