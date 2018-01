Calciomercato Milan/ News, scelto il vice-Kessié: tutto su Fofana (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri sembrano aver deciso quale sarà il vice-Kessié. Tutto su Seko Fofana dell'Udinese di Oddo.

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Seko Fofana - La Presse

Il Milan ha deciso il nome del vice-Kessié sul quale si investirà nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da SportMediaset nel mirino sarebbe finito Seko Fofana dell'Udinese. Il centrocampista ha completamente recuperato dall'infortunio dello scorso anno e sembra essere adatto al modulo di Gennaro Ivan Gattuso. Inoltre è un profilo molto simile proprio a Kessié di cui si lamenta l'assenza di un alterego fino alla chiusura del calciomercato della scorsa estate. L'Udinese potrebbe anche decidere la cessione di uno dei suoi talenti in mezzo al campo anche per l'esplosione di Jakub Jankto e Antonin Barak che piacciono entrambi al club meneghino. Fofana al momento sembra essere però il profilo perfetto rispetto a quelle che sono le esigenze tecnico-tattiche richieste dal tecnico calabrese. Bisogna fare attenzione però a Inter, Roma e Juventus che da tempo monitorano la crescita di questo interessante calciatore.

IL VICE SUSO SOLO SE...

Uno dei pochi calciatori imprescindibili nel Milan, sia con Vincenzo Montella che con Gennaro Ivan Gattuso, è Suso. Lo spagnolo arrivato diversi anni fa dal Liverpool è un calciatore dotato di grandissima qualità e che con il suo sinistro riesce a mettere in difficoltà gli avversari che si trova giornata dopo giornata di fronte. Al momento però in rosa non c'è un calciatore simile a lui che possa diventare in certi momenti della stagione la sua alternativa. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it pare che si arriverà ad acquistare un calciatore di questo genere solo ed esclusivamente se ci si troverà di fronte a un'occasione da non perdere. Suso dal canto suo spera di continuare a rendere in questa maniera, cercando di giocare con continuità e di dare una mano a questo Milan a risvegliarsi dopo una prima parte di stagione dove l'unica gioia è stata rappresentata dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro l'Inter della scorsa settimana.

