Calciomercato Napoli/ News, la gara con l'Atalanta lancia l'allarme: ma le seconde linee? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli delle seconde linee vista ieri contro l'Atalanta in Coppa Italia ha lanciato un'allarme. Gli azzurri infatti sono in difficoltà con le seconde linee con tanti calciatori che hanno deluso le aspettative. E' sembrato imballato nelle gambe Marko Rog, schierato dall'inizio come interno destro nel centrocampo a tre. Non ha fatto la differenza saltando l'uomo e spesso uscendo senza motivo dal ritmo della partita. Davanti invece è stata l'ennesima prestazione a sprazzi del giovane Ounas che avrebbe bisogno di andare in prestito per giocare con continuità. Dietro invece Maurizio Sarri continua a non prendere nemmeno in considerazione Nikola Maksimovic e Lorenzo Tonelli, rischiando il titolare Kalidou Koulibaly al fianco del rumeno Vlad Chiriches. I due continuano a chiedere la cessione, ma difficilmente partiranno se non arriverà qualcuno. Di certo però le molte seconde linee hanno dimostrato cosa ha il Napoli in meno della Juventus e cosa si dovrà fare nelle sessioni di calciomercato a venire, iniziando già da questo gennaio.

IL CROTONE SU TONELLI E GIACCHERINI

Il Crotone che vuole salvarsi ancora punta due calciatori del Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare infatti che nel mirino ci siano il difensore centrale Lorenzo Tonelli e il centrocampista esterno Emanuele Giaccherini. Per il primo le possibilità sono importanti con diversi altri club che monitorano il ragazzo dal vicino e che si batteranno a gennaio per prenderlo. Appare invece assai improbabile andare a prendere Emanuele Giaccherini che nonostante voglia lasciare il Napoli per tornare a giocare con continuità ha uno stipendio fuori dal budget dei pitagorici. I rapporti tra le due società sono comunque molto importanti e il Patron Vrenna non ha mai nascosto l'interesse per questi due calciatori che sarebbero anche felici di giocare con la maglia rossoblù sulle spalle per rilanciare le rispettive carriera ora in fase di stallo.

