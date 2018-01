Calciomercato Roma/ News, Monchi punta il difensore del Lens, Bianda (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Eusebio Di Francesco: il direttore sportivo avrebbe messo nel mirino il difensore centrale del Lens, William Bianda.

03 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Bruno Peres - La Presse

La Roma pensa anche a uno svecchiamento del reparto difensivo dove pare che ci sarà una piccola rivoluzione nella sessione di calciomercato dell'estate prossima. Saranno diversi anche i giovani che verranno portati nella capitale chi per essere subito protagonista e chi invece per andare a giocare in prestito a farsi le ossa. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di SportItalia Gianluca Longari pare che nel mirino sarebbe finito il centrale del Lens, William Bianda. Nato nel 2000 a Suresnes è abituato a giocare soprattutto al centro in un reparto composto da quattro difensori. Il contratto con il Lens è ancora lungo, scadrà nel 2020, e sono molti i club che l'hanno messo sotto la lente di ingrandimento. Nonostante la giovane età il Lens in estate ha deciso di promuoverlo dalla sua squadra Under 19 a quella B per vederlo giocare con più continuità anche a livelli importanti. Vedremo se la Roma piazzerà questo colpo in prospettiva futura.

GALATASARAY E BENFICA SU BRUNO PERES

Le ore di Bruno Peres alla Roma sembrano essere contate, infatti il brasiliano pare pronto a lasciare la squadra giallorossa nel calciomercato di gennaio. Il ragazzo aveva stupito tutti con quel gol al termine di una galoppata in un Torino-Juventus poi vinta dai bianconeri all'ultimo minuto grazie a un gol da fuori area di Andrea Pirlo. La sua crescita però si è fermata in quella sgroppata sulla fascia perché il calciatore a Roma non ha saputo fare la differenza né in fase offensiva né tantomeno in quella difensiva. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com su di lui ci siano il Galatasaray e il Benfica. Le aquile potrebbero decidere di andare a prendere il calciatore per iniziare a prepararsi alla cessione di Alejandro Grimaldo che pare prossimo a vestire la maglia del Napoli. Bruno Peres dal conto suo spera ancora in una chiamata dal Brasile per il Mondiale che si giocherà in Russia l'estate prossima e per questo ha messo come unica esigenza quella di avere minutaggio.

© Riproduzione Riservata.