Calciomercato Inter/ News, Icardi spaventa i tifosi: Ciao, dire addio vuol dire crescere! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Mauro Icardi spaventa i tifosi nerazzurri su Instagram dove sottolinea che dire addio vuol dire crescere.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

Mauro Icardi spaventa i tifosi dell'Inter con l'ennesimo post enigmatico sui social network. Infatti il capitano della squadra nerazzurra su Instagram ha pubblicato una foto in cui cita la canzone Adios di Gustavo Cerati: "Ciao ciao. Poter dire addio vuol dire anche crescere", clicca qui per il post e per i commenti dei follower. Al momento non ci sono voci di calciomercato per questa sessione di riparazione, anche se molti sostengono che il Real Madrid voglia sostituire Karim Benzema proprio con il calciatore dell'Inter. Probabile che Mauro Icardi spieghi questo suo post, ma ritorna d'attualità il nome del forte centravanti argentino sul calciomercato. L'Inter ovviamente spera di non voler cedere un calciatore che regala rendimento costante e moltissimi gol a stagione. Di sicuro però se Mauro Icardi volesse rimanere a Milano questa non è la strada giusta da percorrere, rischiando di mettere in difficoltà sia la società che i tifosi stessi.

SALTA BROZOVIC ALL'EVERTON

Continua ad essere attuale il nome di Marcelo Brozovic sul calciomercato in uscita dell'Inter. Il centrocampista croato infatti è pronto a lasciare Milano, nonostante nell'ultima gara contro la Spal abbia giocato da titolare. Ragazzo dotato di grande qualità e tecnica è sempre stato discontinuo in carriera, senza riuscire in Italia a diventare fondamentale per la squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da SportItalia pare però che non decolli la trattativa con l'Everton che comunque segue da diverso tempo il calciatore. Pare infatti che l'Inter non sia soddisfatto dall'offerta del club inglese, ma non è da escludere comunque che tra oggi e domani arrivi un'offerta in grado di stimolare la fantasia del club meneghino, pronto comunque ad ascoltare chi volesse trattare per acquistare il calciatore. Dal canto suo Marcelo Brozovic sarebbe felice di giocare con continuità anche per non rischiare di andare al Mondiale con la Croazia.

