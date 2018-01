Calciomercato Juventus/ Ernesto De Notaris: Barella e Han? Nomi di grande valore (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sui possibili movimenti nel mercato invernale della Vecchia Signora. Han e Barella sono nel mirino?

Prospettive di calciomercato bianconere con la Juventus intenzionata a sfruttare gli ultimi giorni della finestra invernale per chiudere l’accordo che porterebbe in bianconero Emre Can dal Liverpool. Il giocatore dei Reds però non l’unico profilo che rientra negli interessi della dirigenza della Vecchia Signora, sempre vigile. In orbita Juventus ecco poi Barella e il nordcoreano Han di proprietà entrambi del Cagliari, benché il secondo stia servendo ora i colori del Perugia nella cadetteria. Per portarli a Torino però bisognerà battere la concorrenza dei migliori club italiani. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Emre Can si farà? Non è facile portare via un giocatore dalla Premier League, da un club prestigioso poi come il Liverpool. C'è da dire però che la Juventus ha un suo appeal sempre importante e potrebbe farcela.

Sturaro al Genoa? Perchè no, credo che in questa trattativa di mercato il calciatore bianconero potrebbe alla fine indossare la maglia del Genoa.

Anche Barella diventerà bianconero? Lui è veramente forte, nonostante sia così giovane. La Juventus potrebbe portarlo a Torino ma dovrà battere la concorrenza di altri club importanti.

La Juventus prenderà anche Han dal Cagliari? Un altro giocatore di valore che la Juventus potrebbe prendere dal Cagliari. Magari la società bianconera potrebbe lasciare sia Barella che Han in rossoblù per farli maturare, acquistandoli nel frattempo. Per Han potrebbe esserci il vantaggio che essendo nordcoreano la Juventus ne ricaverebbe anche tanta immagine prendendolo.

