Calciomercato Juventus/ News, torna di moda il nome di Fabinho (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: torna di moda il nome di Fabinho, centrocampista del Monaco che ha dichiarato di voler lasciare la Francia

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Fabinho - La Presse

Torna di moda un nome internazionale per il centrocampo della Juventus sul calciomercato, quello di Fabinho del Monaco. Il calciatore brasiliano classe 1993 ha parlato in patria come riportato da Calciomercato.com, sottolineando: "Sarei interessato se ci fosse la possibilità di trasferirmi in un nuovo campionato o in una squadra con aspettative maggiori. Al Monaco sono stato molto bene, ma sento che il mio tempo qui sta volgendo al termine. Forse ho bisogno di una nuova sfida". Parole che la Juventus non può far finta di non ascoltare anche perché Massimiliano Allegri da tempo ha sottolineato alla società la sua ammirazione per questo forte calciatore. Fabinho è stato acquistato in prestito dal Real Madrid dal vivaio del Rio Ave per farselo sfuggire nell'estate del 2013. Da quel momento è diventato una leggenda del Monaco dove è stato fatto anche capitano. Ora però è pronto a un nuovo capitolo della sua carriera.

I BIANCONERI INSISTONO PER POLITANO

La Juventus insiste per arrivare a Matteo Politano del Sassuolo, calciatore che sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli. I bianconeri si sono intromessi nella trattativa di calciomercato, di fatto frenandola anche perché i neroverdi non erano intenzionati a cedere il calciatore nella sessione di riparazione. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la rete condotta da Raffaele Auriemma. L'esperto di calciomercato ha sottolineato: "A Roma c'è stata una cena tra Beppe Marotta e Carnevali. Si sono visti verso le 21.00 in un noto hotel della capitale, per poi andare via alle 21.30. Beppe Marotta ha ribadito l'esigenza di bloccare Matteo Politano. Anche il Napoli sa dell'inserimento di Beppe Marotta perché due giorni fa Carnevali ha ricevuto la telefonata del ds azzurro Cristiano Giuntoli. La Juventus potrebbe bloccare il calciatore ora per poi portarlo a Torino a giugno".

© Riproduzione Riservata.