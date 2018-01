Calciomercato Lazio/ Gabriele Chiono: Milinkovic Savic e Luis Alberto rimarranno (esclusiva)

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Gabriele Chiono sui movimenti di mercato in casa biancoceleste. I tifosi capitolini temono l'addio di Milikovic Savic e Luis Alberto.

30 gennaio 2018 INT. Gabriele Chiono

Luis Alberto (LaPresse)

E' una Lazio che pensa in grande in questa stagione della Serie A: ecco perché quindi la dirigenza biancoceleste è sempre al lavoro nel calciomercato per assicurare a Inzaghi elementi di valore per la rosa biancoceleste. Anche in questi giorni finali del calciomercato invernale infatti in orbita Lazio sono sempre dati per vicini sia il viola Badelj che il felsineo Donsah, benché i fan del club biancoceleste sono perlopiù preoccupati due possibili addii di peso come Milikovic Savic e Luis Alberto. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Gabriele Chiono: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Badelj? Non credo che in questa finestra invernale la Fiorentina possa lasciarlo partire, non credo quindi che Badelj possa arrivare alla Lazio.

Anche Donsah per la Lazio? Questa invece potrebbe essere una trattativa che si potrebbe concludere positivamente e Donsah potrebbe arrivare dal Bologna.

Che futuro per De Vrij? E' una situazione non semplice, se la Lazio non vorrà perderlo a parametro zero dovrà rinnovargli il contratto. Se no a giugno De Vrij se andrà!

Milinkovic Savic partirà? Non credo adesso visto che la Lazio ha ancora diversi obiettivi importanti, prima di tutto la qualificazione in Champions League.

E Luis Alberto? Vale lo stesso discorso fatto per Milinkovic Savic, Luis Alberto non lascerà la Lazio a gennaio.

(Franco Vittadini)

