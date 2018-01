Calciomercato Milan/ News, rossoneri a un passo da Rogel (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: sembra essere davvero molto vicino l'acquisto del difensore uruguaiano classe 1997 Rogel del C.Nacional.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Il Milan sta cercando di mettere a segno un colpo di calciomercato molto importante in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoneri sarebbero forti su Rogel, difensore uruguaiano classe 1997 del Club Nacional. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L'Originale su Sky Sport pare che ci siano stati dei contatti tra l'agente del ragazzo Pastorello e i rossoneri. Pare che il Milan stia cercando di chiudere l'affare per il calciomercato di giugno, ma vorrebbe già bloccarlo in questo momento. In molti sono convinti che Rogel sia un talento in grado di fare un grande salto di qualità. Il ragazzo sta ipotizzando di schierare Rogel da titolare nella squadra del futuro. Sicuramente sarà felice di vestire la maglia rossonera il calciatore anche se al momento vuole continuare il suo percorso di crescita, giocando con continuità.

LA JUVENTUS SU GIACOMO BONAVENTURA

La Juventus in questa sessione di calciomercato starebbe pensando di bussare alla porta del Milan per fronteggiare l'emergenza dell'infortunio di Juan Cuadrado. Il colombiano sarà operato per eliminare la pubalgia che lo perseguita da tempo, sicuramente sarà importante non avere fretta per superare un problema che rischia di diventare cronico. Si parla di almeno due mesi di stop che rischiano di far chiudere la stagione qui al forte calciatore ex Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che la Juventus abbia l'intenzione di tornare su un obiettivo del passato, Giacomo Bonaventura. Il calciatore era stato seguito ai tempi dell'Atalanta da Beppe Marotta e Fabio Paratici con il Milan che però era stato più rapido ad acquistarlo. Al momento il ragazzo è considerato fondamentale negli equilibri del Milan che non sembra intenzionato ad accomodarsi a un tavolo per trattare la sua cessione.

