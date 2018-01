Calciomercato Napoli/ News, lo United di Mourinho piomba su Ghoulam (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Manchester United di José Mourinho piomba sul terzino algerino degli azzurri Faouzi Ghoulam ora infortunato.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Continua ad essere pieno di punti interrogativi il futuro di Faouzi Ghoulam nonostante abbia da poco rinnovato il suo contratto con il Napoli. Negli ultimi mesi il suo nome era stato accostato a diversi club sul calciomercato perché il ragazzo sembrava pronto a svincolarsi. Dopo l'accordo con il suo attuale club pare che in molti si siano defilati, come la Juventus, ma al momento c'è una squadra che non ha intenzione di mollare la presa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare infatti che in Spagna siano convinti che il Manchester United, su precisa indicazione di José Mourinho, sarebbe pronto a strappare un assegno da sessanta milioni di euro per andare a prendere proprio Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino al momento è ancora fermo ai box per un brutto infortunio, ma comunque a breve sarà in campo e per la fine della stagione sarà recuperato al cento per cento. Molto dipenderà anche dalla squadra azzurra e dalle sue intenzioni.

MACHACH VERSO IL CARPI

Tra gli acquisti di questa sessione di calciomercato c'è quello che ha portato Zinedine Machach al Napoli. Il ragazzo era stato svincolato dal Tolosa per motivi disciplinari e gli azzurri non si sarebbero fatti sfuggire l'affare. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia pare che Maurizio Sarri in allenamento sia rimasto stupito dalla qualità del calciatore, ma che comunque sarà ceduto in prestito visto che sono moltissime le squadre ad averlo già richiesto. Sempre secondo l'esperto di calciomercato la destinazione perfetta sembra essere il Carpi che sarebbe pronto a dargli continuità in Serie B dove potrebbe prendere confidenza con il nostro calcio. Machach è un giocatore talentuoso e dotato di grande estro, potrebbe fare la differenza anche al Napoli ma quel momento non sembra essere ancora arrivato. Staremo a vedere se davvero scenderà in Serie B e se poi si meriterà una maglia in azzurro.

