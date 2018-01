Calciomercato Roma/ News, Vidal arriva solo se non parte Dzeko (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: Aleix Vidal arriverà dal Barcellona solo se non partirà Edin Dzeko verso il Chelsea di Conte.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Aleix Vidal - La Presse

La Roma continua a monitorare con grande attenzione Aleix Vidal del Barcellona, nome ancora valido per questo rush finale di calciomercato. I giallorossi sarebbero anche pronti a chiudere l'affare, ma secondo Mundo Deportivo tutto dipende da Edin Dzeko. Infatti se il bosniaco dovesse rimanere in giallorosso l'affare si farà, in caso contrario le priorità cambieranno improvvisamente. Infatti la Roma dovrebbe in quel caso andare a puntare un attaccante esterno valido e che possa finalmente colmare il vuoto lasciato da Mohamed Salah partito in estate verso il Liverpool. Se invece il bosniaco dovesse restare il piano è diverso perché arriverebbe Vidal per far spostare fisso in attacco Alessandro Florenzi che al momento ricopre il ruolo di terzino in difesa. La Roma ha però appena quarantotto ore per prendere una decisione e in più c'è da gestire una crisi che al momento sta regalando molte preoccupazioni a livello di risultati ma anche di prestazioni.

IL BOLOGNA PIOMBA SU SKORUPSKI

In casa Roma c'è da risolvere un'altra grana legata al calciomercato e cioè quella di Lukasz Skorupski. Il portiere è tornato in giallorosso dopo un prestito biennale all'Empoli e visto quanto accaduto l'anno scorso tra Alisson e Szczesny, che si sono alternati con regolarità, sperava di giocare di più. L'esplosione incredibile dell'estremo difensore brasiliano ha però messo totalmente fuori dai giochi Skorupski che al momento sembra destinato alla panchina fino alla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare infatti che la Roma non abbia intenzione di andare a cercare sul calciomercato un altro portiere in questa sessione di gennaio. Nel frattempo però si sta parlando con il Bologna per cedere il ragazzo a giugno quando Roberto Donadoni dovrà cercare l'erede di Antonio Mirante. Questi è arrivato ormai agli ultimi giri della sua carriera e pronto magari ad accomodarsi in panchina in un'altra squadra, si parla per lui addirittura di ruolo da vice Szczesny alla Juventus.

