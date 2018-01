ICARDI LASCIA L'INTER?/ Calciomercato, il post sibillino su Instagram che allarma i tifosi: tentazione Real?

Mauro Icardi lascia l'Inter? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Icardi via dall'Inter? (Instagram)

Mauro Icardi ha condiviso un post su Instagram che ha allarmato i tifosi dell'Inter. L'attaccante argentino, infatti, ha condiviso una foto con la seguente frase in lingua spagnola: "Poter dire addio è crescere". La massima è stata accompagnata dalla seguente didascalia: "Chau, Chau". E' legittimo pensare che si possano trattare di piccoli indizi riguardanti una clamorosa cessione, magari non durante la finestra di mercato invernale ma al termine di questa stagione. Come riporta il quotidiano La Stampa, la frase che Icardi ha deciso di condividere con i suoi quasi tre milioni di followers è stata estratta da una canzone del cantante argentino, Gustavo Cerati, intitolata Adios. Il brano in questione parla di una coppia che affronta le conseguenze di una separazione. Se l'Inter non c'entra nulla, a questo punto il riferimento potrebbe essere alla sua compagna e agente, Wanda Nara. Peccato che quest'ultima abbia messo "like" a questo post. Gli ingredienti per far scatenare le voci, insomma, ci sono tutti.

L'INTER HA SMENTITO LA CESSIONE DI ICARDI

L'Inter ha già provveduto, come riporta il sito de Il Messaggero, a smentire ogni tipo di trattativa riguardante un'eventuale cessione del campione argentino, nel frattempo. Come già sappiamo, in passato, il Real Madrid avrebbe sondato più volte il terreno per provare ad accaparrarsi le prestazioni sportive di Icardi, ovviamente a peso d'oro. Al Real Madrid, e a tutti gli eventuali club interessati ad Icardi, infatti, sarebbe sufficiente pagare la clausola rescissoria che liberebbere il calciatore dall'Inter: 110 milioni di euro da pagare entro la prima settimana di luglio. La clausola, inoltre, non è valida nemmeno per il mercato invernale e può riguardare soltanto club esteri. L'interesse dell'Inter, ora, è quello di rinnovare l'accordo con Icardi, provando ad innalzare la clausola rescissoria almeno fino a 200 milioni, con conseguente ritocco dell'ingaggio. Che si sia trattato di una mossa "social" proprio per arrivare ad un rinnovo del contratto? O il calciatore sta manifestando la voglia di cambiare aria soprattutto dopo il periodo di crisi che sta attraversando l'Inter?

