MILAN SKRINIAR / Calciomercato Inter, tutti lo vogliono ma l'agente svela: rifiutati 65 milioni di euro

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

L'Inter ha deciso di rifiutare tutte le offerte di calciomercato pervenute per Milan Skriniar in questa sessione di gennaio. Il difensore centrale ex Sampdoria ha avuto un impatto devastante con la maglia della squadra meneghina, dimostrando di essere giocatore pronto a fare il grande salto. Il suo agente, Karol Csontò, ha svelato ai microfoni di Sport: "Sapevo che non sarebbe mai partito in questa sessione di calciomercato, ma confermo che sul calciatore ci sono top club come Barcellona, Real Madrid, Manchester United e City. Aggiungo inoltre che uno di questi club ha offerto sessantacinque milioni di euro. L'Inter però ha detto che non può permettersi di perdere il suo difensore adesso dal momento che si tratta di un calciatore eccellente e con un grande futuro. Sul calciomercato estivo non posso pronunciarmi, mancano ancora sette mesi e può succedere di tutto". Il trasferimento ora è impossibile, ma la porta per la sessione di calciomercato di giugno rimane aperta con il prezzo destinato a lievitare.

LA CARRIERA DEL GIOCATORE

Milian Skriniar è nato a Ziar nad Hronom l'11 febbraio del 1995 ed è cresciuto nello Zilina che lo ha acquistato dalla squadra della sua città quando aveva appena dodici anni. Dopo un prestito al ViOn.Z.M. è riuscito ad affermarsi proprio con la maglia dello Zilina con la quale ha conquistato la maglia della nazionale della Slovacchia. Nell'estate del 2016 è stato acquistato dalla Sampdoria che lo ha portato in Italia per una cifra irrisoria, vendendolo un anno dopo per 8 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari. All'Inter il ragazzo ha già collezionato 22 presenze in Serie A mettendo a segno anche 3 reti. Giocatore fisico e dotato di grande tecnica ha dimostrato di saper abbinare velocità a fisicità, bravo a dare un peso specifico al reparto e anche a buttarsi dentro per fare male agli avversari. I grandi club si sono accorti di lui, ma i nerazzurri almeno per il momento hanno alzato un muro.

