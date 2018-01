POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato, clamorosa riapertura del Sassuolo: l'affare si fa subito!

Politano al Napoli, calciomercato: clamorosa riapertura da parte del Sassuolo, l'affare si farà nelle prossime ore. La Juventus sembra essere tagliata totlamente fuori dalla trattativa.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Politano al Napoli, calciomercato - La Presse

Il Napoli è a un passo da Matteo Politano, a sorpresa nelle ultime ore il calciomercato ci sta regalando un'altra sorpresa. La trattativa ormai da tempo sembrava chiusa con i neroverdi che alzavano un muro per la cessione a gennaio e la Juventus che avanzava minacciosa. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli però pare che Matteo Politano sia proprio vicinissimo al Napoli. Un affare che si dovrebbe addirittura chiudere nelle prossime ore e che potrebbe diventare ufficiale domani nell'ultimo giorno della sessione di gennaio di calciomercato. Matteo Politano era il secondo nome fatto da Maurizio Sarri dopo Simone Verdi che era stato anche lui vicinissimo prima di ripensarci e di voler rimanere ancora a Bologna almeno fino alla fine della stagione. Non è da escludere che il percorso inverso lo possa fare Ounas che il Sassuolo potrebbe prendere in prestito per sostituire il calciatore cresciuto nel vivaio della Roma.

LA FRENATA E L'INSERIMENTO DELLA JUVENTUS

Proprio tutti vogliono Matteo Politano del Sassuolo e la sessione di calciomercato di gennaio ne è la dimostrazione. Il giovane calciatore infatti è stato accostato prima a Roma e Inter che sembravano disposte a follie pur di portarlo subito a casa. Poi è arrivato il Napoli che ha iniziato a lavorarci seriamente, avvicinandosi e trovando la resistenza della società neroverde proprietaria del cartellino. Negli ultimi giorni poi la Juventus aveva fatto un tentativo, facendo prevalere i buonissimi rapporti che negli ultimi anni avevano portato a correre l'asse tra Torino e Sassuolo a Simone Zaza, Richmond Boakye, Federico Peluso e molti altri in un senso o nell'altro. I bianconeri sembravano pronti a prendere il calciatore per l'estate prossima, ma nelle ultime ore, come capita spesso nel calciomercato, sembra essere cambiato tutto per l'ennesima volta.

