YOUNES AL NAPOLI A GIUGNO/ Calciomercato, l'affare si farà ma non in questa sessione: problemi personali?

Younes al Napoli a giugno, calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.

30 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Younes al Napoli a giugno - La Presse

Si è parlato molto dell'affare che doveva portare Amin Younes al Napoli che però al momento sembra essere definitivamente saltato. Sono state tantissime le voci messe in circolazione dai media con le parti che fino a questo momento non hanno rivelato però il vero motivo di un clamoroso dietrofront. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però tutto sarebbe dipeso da un grave problema familiare imprevisto che avrebbe colpito il calciatore tedesco di origini libanesi e che lo costringerà a rimanere ad Amsterdam almeno fino alla fine della stagione. Il calciatore va in scadenza di contratto a giugno e il passaggio al Napoli sarebbe solo rimandato. Pare infatti che ci sia l'accordo per l'acquisto a parametro zero con Younes che ormai vuole solo il Napoli come ha già dichiarato più volte in questi giorni quando l'affare sembrava fatto e lui era entusiasta di questa situazione.

SALTA L'ARRIVO IMMEDIATO

Salta l'arrivo immediato di Amin Younes al Napoli e in molti hanno parlato di problemi tra il club azzurro e l'Ajax per chiudere questa trattativa nella sessione di calciomercato di gennaio. TuttoMercatoWeb ha ipotizzato poi che si sarebbe trattato di un motivo economico, con i lancieri che erano pronti a cedere il calciatore a otto milioni di euro allo Swansea, tre in più di quelli offerti dal Napoli. Voci che si sono rincorse nel pomeriggio che però hanno un comune denominatore e cioè l'affare saltato tra le parti con Amin Younes che rimarrà all'Ajax almeno fino alla fine della stagione perché va ricordato che il contratto del calciatore tedesco va in scadenza a giugno quando il calciatore si potrà trasferire a parametro zero dove vorrà lui. La decisione quindi spetterà allo stesso ragazzo che se dovesse preferire il Napoli potrebbe anche dire di no allo Swansea o ad altre società.

