Brozovic via dall'Inter?/ Calciomercato news: trovato l'accordo con il Siviglia

Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto

31 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter (Foto LaPresse)

L’ultimo giorno del calciomercato invernale potrebbe portare ad una cessione comunque illustre in casa Inter: il nome di Marcelo Brozovic compare in uscita e, secondo quanto riportato da Sky Sport, la società nerazzurra avrebbe già trovato un accordo con il Siviglia. Le cifre parlano di un prestito oneroso con il quale l’Inter incasserebbe subito un milione, con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Il centrocampista croato andrebbe dunque alla corte di Vincenzo Montella e avrebbe già accettato l’offerta del club andaluso; tuttavia la trattativa rischia di saltare per i tempi ristretti. Sarebbe una formalità, ma Luciano Spalletti ha posto il veto: prima di lasciar partire Brozovic ha chiesto alla società di trovare un sostituto. Cosa non facile, come sappiamo: ormai mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e arrivare a un giocatore che soddisfi le richieste del tecnico toscano, con un’operazione di calciomercato “nei canoni”, appare piuttosto complicato. Per questo motivo l’Inter sta lavorando su più fronti; nel frattempo il croato è in stand-by e aspetta di capire quale sarà il suo futuro a brevissimo termine. Va ricordato che Brozovic ha giocato titolare l’ultima partita, sul campo della Spal, con pareggio per 1-1.

LA CARRIERA DI BROZOVIC

Brozovic è arrivato all’Inter nel gennaio 2015, acquistato dalla Dinamo Zagabria; è stato subito un elemento importante nella squadra che all’epoca era guidata da Roberto Mancini. Schierato come centrale in una cerniera a due o sulla trequarti, ha mostrato di saper vedere la porta: a oggi ha messo insieme 17 gol in 96 partite con la maglia nerazzurra. Tuttavia la sua permanenza ad Appiano Gentile non è mai stata certa: in passato si era già parlato di un suo possibile addio e sulle sue tracce sembrava essersi messa anche la Juventus. Mai troppo continuo nel rendimento, quest’anno Spalletti gli ha preferito praticamente sempre Roberto Gagliardini e gli arrivi di Matias Vecino e Borja Valero - dalla Fiorentina - gli hanno tolto ulteriore spazio. Che possa arrivare la cessione ci sta; vero è anche che senza di lui l’Inter perderebbe quello che forse è il giocatore più adatto per giocare alle spalle di Mauro Icardi (volendo proseguire con il 4-2-3-1) e un giocatore di esperienza internazionale, viste le 29 apparizioni nelle coppe europee e le 32 con la maglia della Croazia, con cui ha disputato gli Europei del 2016 (titolare in tre delle quattro partite disputate dai balcanici).

