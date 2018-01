Calciomercato live/ Trattative in diretta: Aubameyang è l'acquisto più caro della storia dell'Arsenal

Ultimo giorno della finestra di calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.

31 gennaio 2018

Pierre Emerick Aubameyang all'Arsenal - La Presse

Pierre Emerick-Aubameyang è l'acquisto più costoso della storia dell'Arsenal e regala un sussulto nell'ultimo giorno di calciomercato. Il calciatore è stato acquistato per sessantacinque milioni di euro dal Borussia Dortmund che dunque si indebolisce perdendo un pezzo pregiato in vista dei sedicesimi di finale di Europa League dove inconterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Si parla anche di un ingaggio stratosferico per il ragazzo che guadagnerà 12 milioni di euro netti l'anno e prenderà in attacco il posto di Alexis Sanchez, scambiato con il Manchester United per arrivare a Henrik Mykhitarian. I Gunners sono letteralmente scatenati e non hanno intenzione di fermarsi, anzi stanno per mettere a segno un'altra ufficialità e cioè quella del rinnovo di Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco accostato alla Juventus dovrebbe firmare un contratto ancora più importante da venti milioni di euro all'anno per tre stagioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

NAGATOMO AL GALATASARAY

Finestra di calciomercato di gennaio arrivata oramai al rush finale: nell’ultimo giorno di trattative prima che suoni inesorabile il gong, come è consuetudine, si cerca di “stringere” per gli affari ancora non conclusi o si pensa a soluzioni last minute e che spesso spiazzano gli operatori del settore. Tra le squadre più attive sul fronte italiano c’è sicuramente l’Inter che, però, frenata dai soliti legacci del FPF e, su diktat di Suning, non intenzionata ad appesantire il bilancio con acquisti che non siano in prestito con riscatti in estate o nel 2019, si trova in una fase di stallo. Dopo aver ceduto Joao Mario al West Ham, da poco è arrivata l’ufficialità del prestito del giapponese Yuto Nagatomo al Galatasaray fino a giugno: non è ancora ben chiara la formula, anche se il club turco, a fronte di un prestito oneroso, non dovrà pagare alcun riscatto obbligatorio.

PASTORE E BROZOVIC, TRATTATIVE INCROCIATE CHE SI COMPLICANO

Si avvia verso la fumata nera invece l’affaire legato a Javier Pastore: il ds Piero Ausilio e il coordinatore dell’area tecnica di Suning, Walter Sabatini, hanno provato a chiedere alla proprietà di formulare al PSG un’offerta basata su un prestito oneroso più alto (7 milioni) e diritto di riscatto da proporre ai transalpini –che probabilmente avrebbero accettato- ma da Nanchino è arrivato un nuovo “niet”: si racconta che l’éntourage del giocatore argentino, favorevole al trasferimento, sia innervosito dallo stallo e la trattativa è oramai sul punto di saltare. Il mancato acquisto del Flaco, inoltre, dovrebbe bloccare l’uscita di Marcelo Brozovic, già in accordo col Siviglia e che aspettava solo l’ok da Luciano Spalletti per volare in Spagna: in mancanza di alternative tecniche, l’allenatore toscano non lo lascerà partire.

ROMA, ECCO JONATHAN SILVA PER LA DIFESA

Particolarmente attiva sul mercato è anche la Roma: il club giallorosso si trova in una situazione abbastanza simile a quella del club nerazzurro, anche se nel caso dei capitolini sono in arrivo anche delle sanzioni per aver sforato alcuni parametri dl FPF e, anche se non espressamente detto dai dirigenti giallorossi, è il segreto di Pulcinella il fatto che, se non ora in estate, ci sarà una o due cessioni eccellenti. Tuttavia, mentre Emerson Palmieri ha già firmato per il Chelsea (20 milioni più 8 di bonus), Edin Dzeko dovrebbe restare a Roma, non avendo trovato l’accordo col club inglese che ha virato su Giroud dell’Arsenal. In entrata, invece, si registra il mancato scambio –a meno di sorprese- col Genoa per gli esterni Bruno Peres e Diego Laxalt, mentre lo “squillo” in extremis di Monchi è l’acquisto in prestito di Jonathan Silva, difensore argentino classe ’94 dallo Sporting Lisbona: la formula è quella del prestito oneroso a 1 milione e riscatto obbligatorio fissato a 5 in caso di raggiungimento di almeno 10 “gettoni” di presenza. Col suo arrivo, diventa inoltre sempre più probabile la partenza del messicano Hector Moreno, praticamente inutilizzato, verso la Real Sociedad.

