Calciomercato Inter/ News, i nerazzurri provano il colpo Gaitan a sorpresa (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il club meneghino prova il colpo ad effetto Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid, attenzione però allo Zenit San Peitroburgo.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter è alla ricerca di un colpo a sorpresa in questa ultima giornata di calciomercato della sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che l'acquisto a sorpresa potrebbe essere Nicolas Fabian Gaitan dell'Atletico Madrid. Il centrocampista offensivo classe 1988 potrebbe sbarcare a Milano in prestito, con i nerazzurri bloccati sugli acquisti a titolo definitivo dal solito vincolo del fairplay finanziario. L'unico problema, ribadisce sempre la rete satellitare, è legato allo Zenit San Pietroburgo allenato dall'ex nerazzurro Roberto Mancini. I russi infatti pare non si facciano problemi ad acquistare il calciatore a titolo definitivo già in questa sessione di riparazione. Nicolas Gaitan è stato portato in Europa dal Benfica nel 2010, pescato dal Boca Juniors. Nell'estate del 2016 la squadra di Diego Pablo Simeone lo ha acquistato per la cifra importante di 25 milioni di euro.

VANHEUSDEN UFFICIALE ALLO STANDARD LIEGI

Fino a poche settimane fà il giovane difensore Zinho Vanheusden era considerato incedibile dall'Inter nonostante il suo grave infortunio al ginocchio. Il calciatore era infatti ufficialmente il quarto difensore centrale a disposizione di Luciano Spalletti dietro ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar oltre alla riserva Andrea Ranocchia. Poi però in questa sessione di calciomercato è arrivato Lisandro Lopez e così il centrale è stato messo in vendita. Lo Standard Liegi ha annunciato il suo acquisto in prestito fino al giugno del 2018 con opzione per la prossima stagione. Il calciatore tornerà a disposizione all'inizio di marzo dopo il problema al legamento crociato accusato alla fine di settembre. L'Inter comunque crede molto in lui e lo ha mandato allo Standard Liegi per giocare con continuità. Di recente infatti ha rinnovato il suo contratto fino al 2022.

