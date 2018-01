Calciomercato Juventus/ News, Raiola: Kean vale 75 milioni di euro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Mino Raiola torna a colpire e sottolinea come il giovane attaccante Moise Kean valga attorno ai 65 milioni di euro.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Moise Kean - La Presse

Moise Kean sta finalmente esplodendo all'Hellas Verona per la felicità della Juventus proprietaria del suo cartellino. Il giovane calciatore ha siglato una doppietta domenica scorsa contro la Fiorentina, dimostrando di essere pronto al grande salto. L'agente del calciatore Mino Raiola ha parlato ai microfoni di RMC Sport sottolineando: "Se Pietro Pellegri è stato pagato 30 milioni dal Monaco allora Moise Kean ne vale circa 75. Per me è più forte di Pellegri, ha la sicurezza che non scade tra tre anni". Parole importanti per il giovane attaccante della Primavera bianconera che però potrebbe trovarsi a vivere una situazione controproducente. Sentir parlare di certe cifre infatti Moise Kean potrebbe montarsi la testa. Il giovane attaccante ora ha bisogno solo di giocare per crescere e far maturare il suo talento sul rettangolo verde di gioco, senza farsi distrarre dal rumore dei contanti.

SANTI OCAMPOS AFFARE FATTO

La Juventus ha messo a segno un colpo di calciomercato molto interessante in prospettiva futura. Come riportato dal portale paraguaiano TigoSports pare che infatti nei prossimi giorni il sedicenne Santiago Ocampos possa passare dallo Sportivo Luqueno alla Juventus. Questi è un esterno destro dotato di grande rapidità e ancora giovanissimo. Il sito ha riportato anche le sue prime parole: "E' un sogno che si avvera per me. Ero nella squadra riserve e ora avrò questa opportunità, è davvero incredibile. Cosa mi spaventa? La lingua italiana, ma con il tempo imparerò. Sentirò l amancanza della mia famiglia, ma grazie all'uso della tecnologia saremo sempre in contatto. Mi ispiro soprattutto a Cuadrado e anche a Willian e Valencia". Di certo i nomi fatti dal giovane Santi Ocampos non sono proprio di calciatori qualsiasi, ma di veri e proprio fuoriclasse nel ruolo di competenza. I bianconeri non vedono l'ora di scoprirlo.

