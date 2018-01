Calciomercato Milan/ News, il Watford beffa i rossoneri per Lukebakio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Watford della famiglia Pozzo beffa il club meneghino nella corsa al classe 1997 Dodi Lukebakio, l'acquisto è ufficiale.

Il Watford ha beffato il Milan nella corsa a Dodi Lukebakio, esterno d'attacco classe 1997 che era stato a lungo nel mirino dei rossoneri a lungo come riporta Calciomercato.com. Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2022 con il club inglese, acquistato dall'Anderlecht anche se in questa stagione è stato in prestito allo Charleroi. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha lanciato l'assalto a diversi calciatori giovani e che possano diventare potenziali crack nel futuro. Lukebakio in patria è considerato un autentico fuoriclasse, pronto per il salto di qualità in vista della prossima stagione quando andrà a giocare in un campionato molto competitivo come quello inglese. Il Milan dovrà così rinunciare a un calciatore che aveva seguito comunque a lungo durante queste ultime settimane, considerandolo molto interessante già a partire per la prossima stagione quando però sarebbe potuto andare anche in prestito.

MIRABELLI ANNUNCIA LA RESCISSIONE CON PALETTA

Gabriel Paletta non è più un giocatore del Milan, il centrale italo argentino ha ufficialmente rescisso il suo contratto a ventiquattrore dalla fine del calciomercato. Da svincolato però potrà essere acquistato anche successivamente ai termini della sessione di riparazione di gennaio. L'annuncio è stato dato dal direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli che sul suo profilo di Twitter ha annunciato: "La decisione di rescindere il contratto di Gabriel Paletta è stata concordata dalle parti. Ci tengo a salutare un grande uomo prima che un ottimo calciatore. Gabriel Paletta è un esempio di correttezza, professionalità e lealtà sportiva. In bocca al lupo Gabriel Paletta per tutto quello che verrà nella tua carriera". Il difensore era arrivato in Italia nell'estate del 2010 acquistato dal Parma. Il Milan l'aveva acquistato nel 2015 per poi girarlo in prestito all'Atalanta e riprenderlo nell'estate del 2016. Nel 2014 aveva giocato da titolare il disastroso Mondiale che aveva visto l'Italia uscire ai gironi in Sudafrica con Cesare Prandelli in panchina.

