Calciomercato Napoli/ News, Klaassen può essere il colpo sul gong! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Klaassen può essere il colpo sul gong messo a segno da Cristiano Giuntoli dopo che è saltata la trattativa Amin Younes.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

Al Napoli sono stati accostati tantissimi nomi in questa sessione di calciomercato, ma alla fine gli azzurri hanno portato a casa solo il giovane Machach preso dalla lista gratuita dopo la rescissione col Tolosa. Gli azzurri potrebbero però mettere a segno un colpo interessante in questa ultima giornata di trattative. Secondo quanto riportato da SportItalia il club di Maurizio Sarri starebbe trattando con l'Everton l'acquisto di Davy Klaassen. Il trequartista classe 1991 è arrivato in estate all'Everton dall'Ajax per una cifra importante, ma in Inghilterra non sta riscontrando i risultati che ci si aspettava. Giocatore dotato di grande tecnica e rapidità difficilmente però si può adattare a giocare da ala nel 4-3-3 di Maurizio Sarri proprio per questo in molti hanno espresso dei dubbi quando è uscito il nome del calciatore per il Napoli. La giornata di oggi sarà decisiva per l'eventuale chiusura di questa trattativa.

ACQUISTATO IL CLASSE 2000 ZANOLI

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è molto attivo sul calciomercato dei giovani. Dopo aver acquistato Machach dalla lista gratuita ha messo a segno un altro colpo, acquistando Alessandro Zanoli dal Carpi. E' stato proprio il club emiliano ad ufficializzare l'affare a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore degli azzurri. Questi è un difensore centrale classe 2000 dotato di grandissima fisicità che il tecnico del Carpi Calabro ha spesso fatto allenare con la prima squadra. Alessandro Zanoli sarà aggregato alla Primavera di Alessandro Lupi dove potrebbe avere anche un ruolo da protagonista. Al momento Zanoli non sarà aggregato alla prima squadra, ma sicuramente avrà la possibilità di crescere perché di lui si parla di un potenziale campione per il futuro. Staremo a vedere se questi pronostici saranno rispettati da questo talentuoso calciatore su cui erano diversi calciatori.

© Riproduzione Riservata.