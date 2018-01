Calciomercato Roma/ News, Layun è stato a un passo dai giallorossi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi era vicinissimo dall'acquistare il terzino messicano del Porto Layun per sostituire Emerson Palmieri volato a Londra.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Emerson Palmieri è ufficialmente un calciatore del Chelsea e in questa ultima giornata di calciomercato la Roma potrebbe anche decidere di andare a prendere un sostituto. Il direttore sportivo Monchi è stato a un passo dal tesserare il terzino messicano del Porto Layun come riportato da Calciomercato.it. Il dirigente spagnolo aveva fiutato l'affare, ma è stato beffato proprio dal suo ex club. Il Siviglia ha infatti messo a segno il colpo, portando in Spagna il classe 1988. Ora la Roma dovrà riflettere su cosa fare sulle corsie esterne di difesa visto che è stato ceduto Emerson Palmieri, si è infortunato Rick Karsdorp e non sta convincendo Bruno Peres. Non è da escludere che nelle prossime ore possano essere acquistati addirittura due calciatori anche se alla fine la Roma potrebbe decidere il perfetto contrario e cioè di rimanere così con la rosa che Eusebio Di Francesco ha già a disposizione in questo momento.

I GIALLOROSSI RIVOGLIONO NDOJ

La Roma nell'ultima giornata di calciomercato potrebbe anche decidere di mettere a segno qualche acquisto minore, andando a prendere qualche calciatore giovane nel mirino da tempo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che i giallorossi siano intenzionati a riportare alla base un calciatore che era cresciuto proprio nelle giovanili della squadra capitolina, Emanuele Ndoj. Nato a Catania questi è un centrocampista classe 1996 naturalizzato albanese nel 2012. La Roma lo aveva acquistato dal Padova nell'estate del 2014 quando aveva appena diciotto anni. I giallorossi lo avevano ceduto a Brescia nel 2016 per 1.2 milioni di euro. Sul calciatore c'è anche l'interesse dell'Hellas Verona, ma il Presidente Massimo Cellino considera il calciatore incedibile anche perché il suo prezzo potrebbe lievitare nelle prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore non dovrebbe partire nella sessione di riparazione, ma in estate se ne può riparlare.

© Riproduzione Riservata.