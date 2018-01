PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato, un infortunio complica il trasferimento?

Pastore all'Inter, ultime notizie: UN infortunio complica il trasferimento? L'argentino costretto a uscire dopo un tempo nel match di Coppa di Lega tra PSG e Rennes

31 gennaio 2018 Fabio Belli

Pastore, Inter più vicina? (foto LaPresse)

Le ultime 24 ore del calciomercato invernale potrebbero regalare un colpo a sorpresa davvero notevole. Il passaggio di Pastore dal Paris Saint Germain all’Inter. Un affare di certo difficilissimo per questioni economiche, per i tempi ormai estremamente ristretti e soprattutto perché, ultima complicazione in ordine di tempo, per Pastore è arrivata la tegola di un infortunio muscolare che ne ha messo a repentaglio la sua presenza in campo nelle prossime settimane. Nella sfida di Coppa di Lega francese contro il Rennes, infatti, Pastore è stato costretto a lasciare il campo dopo il primo tempo: saranno effettuati gli esami del caso, anche se sembra difficile che un eventuale passaggio all’Inter possa saltare per un banale stop muscolare, anche se le cose potrebbero cambiare se l’infortunio si rivelasse inaspettatamente grave. Di sicuro a ballare tra Pastore e l’Inter sono cifre importanti relative all’ingaggio, ma anche al conguaglio che il Paris Saint Germain vorrebbe per accettare di lasciar partire l’argentino.

BROZOVIC AL SIVIGLIA SBLOCCA LA SITUAZIONE?

Sull’eventuale trasferimento di Pastore si è espresso anche l’allenatore del Paris Saint Germain, Unay Emery, che ha sottolineato di aver parlato col giocatore avendo ricevuto la richiesta di poter partire, con l’argentino che ha sottolineato per rispetto come potrebbe davvero unirsi ai nerazzurri. A concretizzare quella che resta una pista di mercato difficile nell’ultimo giorno delle trattative invernali, potrebbe però contribuire un tassello che si starebbe spostando proprio in queste ultime ore. Brozovic infatti avrebbe dato il suo assenso al suo trasferimento al Siviglia, ed una partenza del croato garantirebbe all’Inter il margine di manovra richiesto dal fair play finanziario per garantire a Spalletti quel rinforzo che il tecnico ha chiesto a gran voce, dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha che l’allenatore toscano ha definito da subito alternative potenzialmente preziose, ma non rinforzi di primo piano per dare l’assalto alla qualificazione in Champions League.

© Riproduzione Riservata.