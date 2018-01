PAZZINI AL LEVANTE / Calciomercato, il centravanti di Pescia lascia il Verona e la Serie A

Pazzini al Levante, calciomercato news: il centravanti di Pescia ha lasciato l'Hellas Verona per andare a giocare in Spagna. A 33 anni arriva per lui la prima esperienza all'estero.

31 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Giampaolo Pazzini lascia il Verona e la Serie A per volare in Spagna e giocare al Levante. Il club rossoblù lo ha prelevato a titolo temporaneo fino a giugno per dargli la possibilità di giocare. Nonostante la vittoria della classifica dei marcatori che lo scorso anno aveva contribuito alla promozione dell'Hellas in Serie A le cose non sono andate benissimo con Fabio Pecchia quest'anno. Il tecnico infatti gli ha spesso preferito il giovanissimo Moise Kean, escludendolo di fatto per motivi disciplinari. Pazzini però in carriera ha già dimostrato di sapersi reinventare in tempi brevissimi e ora avrà l'occasione per fare bene in un campionato diverso con un'altra maglia sulle spalle. Per la prima volta in carriera giocherà in un campionato diverso dal nostro con grande curiosità degli addetti ai lavoro di vedere se il Pazzo tornerà a segnare ancora una volta.

LA CARRIERA DEL PAZZO

La carriera di Giampaolo Pazzini inizia all'Atalanta dove nella Primavera diventa praticamente indivisibile con Riccardo Montolivo, tanto che sul web inizia a circolare la misteriosa leggenda di Pazzolivo che scherzosamente sostiene come i due siano una sola persona. Il suo esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2003/04 quando giovanissimo a Bergamo inizia a segnare in Serie B. Dopo sei mesi nella massima categoria l'anno dopo passa alla Fiorentina. Con la maglia viola vive degli anni splendidi fino al gennaio del 2009 quando punta su di lui la Sampdoria. In blucerchiato però arriva la sua stagione più prolifica, quella del 2009/10 quando segna 19 reti. Per il Pazzo è il momento di spiccare il volo, gennaio 2011 l'Inter lo mette sotto contratto e dopo un anno e mezzo lo cede sorprendentemente ai cugini del Milan dove il calciatore colleziona però anche diversi problemi fisici. All'Hellas Verona è arrivato due anni e mezzo fa, vincendo nella scorsa stagione la classifica dei marcatori in Serie B.

