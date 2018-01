Calciomercato Inter/ News, idea prestito biennale per Matteo Politano del Sassuolo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Matteo Politano, si lavora al prestito biennale con il Sassuolo.

04 gennaio 2018

L'Inter sta lavorando in vista del calciomercato di gennaio alla ricerca di un calciatore che possa dare delle alternative anche sulle corsie laterali. Secondo quanto riportato da Sky Sport i nerazzurri avrebbero aperto un discorso col Sassuolo per arrivare a Matteo Politano. L'esterno d'attacco cresciuto nel vivaio della Roma potrebbe arrivare in prestito biennale con diritto di riscatto obbligatorio. Attenzione però perché sul calciatore ci sarebbero forti anche il Napoli e la stessa Roma. Matteo Politano è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime stagioni, dimostrando di essere calciatore vero e di grande spessore tecnico. La Roma lo aveva prestato nella stagione 2012/13 al Perugia per poi cederlo a titolo definitivo al Pescara da dove il Sassuolo l'ha prelevato nel 2015. Negli ultimi tre anni in Serie A ha collezionato 74 presenze mettendo a segno anche 13 reti. Staremo a vedere se i nerazzurri riusciranno a spuntarla per un calciatore dalle grandi potenzialità.

AUSILIO NEGA L'ARRIVO ANTICIPATO DI BASTONI

Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile arrivo anticipato di Bastoni che era stato acquistato l'estate scorsa dall'Inter, che l'aveva lasciato in prestito all'Atalanta per questa stagione. L'esigenza di un difensore centrale aveva fatto pensare del possibile arrivo proprio del giovane centrale della Dea. Il direttore sportivo Piero Ausilio è stato fermato fuori dalla sede dell'Inter da SportItalia per parlare proprio di questo. Il dirigente ha sottolineato: "Ieri dicevate che ero in montagna e io ci sto andando ora. Bastoni? Non c'è nulla". Parole che fanno capire come probabilmente l'Inter potrebbe essere pronta ad acquistare un centrale, ma che questo non sarà Bastoni. I nomi rimangono i soliti con l'Inter che non si farà scappare le occasioni che eventualmente capiteranno durante l'arco di questo mese. Bastoni rimarrà all'Atalanta per crescere ancora ed eventualmente arrivare nella sessione estiva.

