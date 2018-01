Calciomercato Juventus/ News, frenata per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il Liverpool dice di no per Emre Can a gennaio, i campioni d'Italia lo aspettano per giugno a parametro zero.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

Il Liverpool fa resistenza nei confronti della Juventus, non vuole lasciar partire Emre Can nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista tedesco però ha preso la sua decisione e a giugno passerà in bianconero a parametro zero. A Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione su Emre Can, primo obiettivo bianconero per il 2018. L'esperto di calciomercato sottolinea come sia rallentato anche l'affare per arrivare a Emerson Palmieri della Roma. Il Chelsea di Antonio Conte non insisterà per Alex Sandro nel calciomercato di gennaio e la corsia sinistra, almeno fino a giugno, resterà condivisa tra il forte brasiliano ex Porto e il ghanese Kwadwo Asamoah. Quest'ultimo sembrava pronto a lasciare i bianconeri per andare al Galatasaray in estate, ma era stato trattenuto dopo il no dell'Atalanta per il rientro anticipato di Leonardo Spinazzola. Alla fine la sua permanenza si è rivelata importante perché l'ex Udinese sta giocando davvero molto bene.

VOCI INFONDATE SU HECTOR

Era dai primi anni novanta che la Juventus non era così tedesca. In quel periodo vestirono il bianconero giocatori come Thomas Hassler, Stefan Reuter, Jurgen Kholer e Andreas Moeller. I teutonici di oggi invece portano il nome di Sami Khedira, Benedikt Howedes e molto presto anche Emre Can. E' così che i giornali nelle ultime ore hanno accostato un altro calciatore della nazionale tedesca alla Juventus e cioè Jonas Hector. Il terzino del Colonia è fermo ai box dopo la rottura del legamento della caviglia, un infortunio molto particolare e fastidioso. Il calciatore però al momento non è una priorità per la Juventus come sottolinea Calciomercato.it che evidenzia come però in futuro i bianconeri potrebbero tornare a pensarci. In difesa la squadra di Massimiliano Allegri è al completo, a patto però che nel calciomercato di gennaio non parta nessuno. Attenzione all'Arsenal che segue da vicino sia Daniele Rugani che Medhi Benatia.

