Calciomercato Milan/ News, torna di moda Baselli a centrocampo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, ma solo se si dovessero creare i presupposti.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Daniele Baselli - La Presse

Nella sessione di calciomercato di gennaio il Milan potrebbe tornare a lavorare per prendere un centrocampista. Si è parlato molto del possibile vice Kessié, ma oltre a questo potrebbe arrivare anche un uomo d'ordine. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato - L'originale su Sky Sport, pare che sia tornato di moda il nome di Daniele Baselli del Torino. L'operazione per andare a prendere questo calciatore non è di certo semplice, ma il club rossonero potrebbe valutare prima delle uscite per poi puntare al ragazzo. Se ci saranno i presupposti per trattare allora il Milan potrebbe decidere anche di fare un investimento importante per quello che è un calciatore giovane e di assoluto livello. Baselli è nato come regista, ma ha trovato la sua affermazione in Serie A, prima con l'Atalanta e poi col Torino, da interno sinistro. Giocatore abile con i piedi è un ragionatore di centrocampo, ma può anche muoversi più avanti andando a cercare la porta.

TORINO SU LOCATELLI, MA I ROSSONERI...

Continuano gli intrecci di calciomercato che legano la città di Milano alla vicina Torino. Secondo quanto riportato da MilanNews pare che il Torino abbia bussato alla porta del Milan per provare a prendere in prestito il giovanissimo Manuel Locatelli. Nonostante il calciatore in questo momento non stia giocando il Milan non sembra intenzionato a privarsi del suo contributo e molto probabilmente non lo cederà a gennaio. Gennaro Ivan Gattuso considera il ragazzo un calciatore molto eclettico e visto che è molto bravo a giocare in ogni posizione in mezzo al campo. Se nelle ultime settimane si è parlato molto del suo passaggio alla Spal in prestito, oggi il calciatore sembra aver assunto un valore diverso agli occhi del nuovo allenatore che non vuole lasciarlo partire a meno che possa arrivare un calciatore dalle caratteristiche simili. Sicuramente però se Manuel Locatelli dovesse partire andrà a giocare in prestito.

